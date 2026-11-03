https://crimea.ria.ru/20261103/krym-v-chisle-52-regionov-rossii-zaklyuchil-soglasheniya-o-stabilizatsii-tsen-na-toplivo-1160733994.html

Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо

Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо

52 российских региона при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. В их числе Республика... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T11:30

2026-11-03T11:30

2026-11-03T11:30

крым

новости крыма

топливо

топливо в крыму

топливно-энергетический комплекс

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 52 российских региона при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. В их числе Республика Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, сообщается на официальном сайте ФАС.По информации ФАС, главная цель соглашений - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен, работа в данном направлении продолжается.Также принимаются меры в связи с необоснованным повышением цен на топливо в регионах. В отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.Ранее сообщалось, что производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовСтраны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабреРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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