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Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо
Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо
52 российских региона при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. В их числе Республика... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T11:30
2026-11-03T11:30
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топливно-энергетический комплекс
фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 52 российских региона при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. В их числе Республика Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, сообщается на официальном сайте ФАС.По информации ФАС, главная цель соглашений - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен, работа в данном направлении продолжается.Также принимаются меры в связи с необоснованным повышением цен на топливо в регионах. В отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.Ранее сообщалось, что производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовСтраны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабреРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, топливо, топливо в крыму, топливно-энергетический комплекс, фас (федеральная антимонопольная служба)
Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо

Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо

11:30 03.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. 52 российских региона при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. В их числе Республика Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, сообщается на официальном сайте ФАС.
"46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 автозаправочными станциями в 30 регионах (в том числе Крым, - ред.). Соглашения также заключены с независимыми владельцами АЗС в ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
По информации ФАС, главная цель соглашений - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен, работа в данном направлении продолжается.
Также принимаются меры в связи с необоснованным повышением цен на топливо в регионах. В отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее сообщалось, что производство бензина и дизеля в России наращивается, формируются запасы топлива. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями.
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КрымНовости КрымаТопливоТопливо в КрымуТопливно-энергетический комплексФАС (Федеральная антимонопольная служба)
 
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