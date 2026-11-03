https://crimea.ria.ru/20261103/kogda-zakonchitsya-konflikt-na-ukraine--prognoz-lukashenko-1160735261.html

Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко

Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко

Конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. Такой прогноз озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на IV Международной конференции по... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T12:12

2026-11-03T12:12

2026-11-03T12:12

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. Такой прогноз озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.По словам Лукашенко, в 2022 году конфликт на Украине мог закончиться "в течение нескольких недель или даже дней", но "западные "друзья" Киева потребовали воевать до последнего украинца, накачав нашу южную соседку оружием". Однако, по его мнению, обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией.IV Международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В ней принимают участие более 600 участников из 50 стран мира, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и место Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу

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сша

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2026

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, сша, политика, внешняя политика, мнения, в мире, новости