https://crimea.ria.ru/20261103/kogda-v-noyabre-krymchanam-perechislyat-pensii-i-posobiya--1160731375.html

Когда в ноябре крымчанам перечислят пенсии и пособия

Когда в ноябре крымчанам перечислят пенсии и пособия - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Когда в ноябре крымчанам перечислят пенсии и пособия

Выходной день в День народного единства не повлияет на сроки перечисления пенсий и пособий семьям с детьми в Крыму. Выплаты перечислят по обычному графику,... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T19:15

2026-11-03T19:15

2026-11-03T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Выходной день в День народного единства не повлияет на сроки перечисления пенсий и пособий семьям с детьми в Крыму. Выплаты перечислят по обычному графику, сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР).Отмечается, что в четверг, 5 ноября, будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат до 8 ноября.Получателям пенсий выплаты на банковскую карту поступят 6, 12 и 20 числа. Досрочная доставка пенсий за 22 число в связи с выходными днями коснется получателей страховых и социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, они также будут заранее перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.Ранее сообщалось, что в ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Кроме того, выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами первой группы в октябре, добавила парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям из приграничья упростили оформление единого пособияВ Крыму почти 30 тысяч родителей получили ежегодную семейную выплатуРодовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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