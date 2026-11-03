https://crimea.ria.ru/20261103/ko-dnyu-rozhdeniya-samuila-marshaka--infografika-1160751185.html
Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика
Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика
3 ноября в Воронеже родился Самуил Маршак – любимый писатель многих поколений малышей. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T17:00
2026-11-03T17:00
2026-11-03T17:00
инфографика
дети
культура
самуил маршак
литература
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. 3 ноября в Воронеже родился Самуил Маршак – любимый писатель многих поколений малышей.Строки из стихов Самуила Маршака многие из нас помнят с детства. Его Рассеянный-с-улицы-Бассейной, Мастер-ломастер и Неизвестный герой со знаком ГТО на груди сопровождают в начале жизненного пути уже не одно поколение детей.Кроме того, Маршак знаменит как блистательный переводчик, который заново открыл для отечественного читателя произведения Уильяма Шекспира, помог полюбить Роберта Бернса, раскрыл красоту многих других классиков мировой поэзии.Ко дню рождения детского писателя – инфографика РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дети, культура, самуил маршак, инфографика, литература
Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика
Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. 3 ноября в Воронеже родился Самуил Маршак – любимый писатель многих поколений малышей.
Строки из стихов Самуила Маршака многие из нас помнят с детства. Его Рассеянный-с-улицы-Бассейной, Мастер-ломастер и Неизвестный герой со знаком ГТО на груди сопровождают в начале жизненного пути уже не одно поколение детей.
Кроме того, Маршак знаменит как блистательный переводчик, который заново открыл для отечественного читателя произведения Уильяма Шекспира, помог полюбить Роберта Бернса, раскрыл красоту многих других классиков мировой поэзии.
Ко дню рождения детского писателя – инфографика РИА Новости Крым
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