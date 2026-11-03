https://crimea.ria.ru/20261103/ko-dnyu-rozhdeniya-samuila-marshaka--infografika-1160751185.html

Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика

Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Ко дню рождения Самуила Маршака – инфографика

3 ноября в Воронеже родился Самуил Маршак – любимый писатель многих поколений малышей. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T17:00

2026-11-03T17:00

2026-11-03T17:00

инфографика

дети

культура

самуил маршак

литература

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160751799_0:523:2048:1675_1920x0_80_0_0_6cf424fc5056dde928c81f6c4a78f182.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. 3 ноября в Воронеже родился Самуил Маршак – любимый писатель многих поколений малышей.Строки из стихов Самуила Маршака многие из нас помнят с детства. Его Рассеянный-с-улицы-Бассейной, Мастер-ломастер и Неизвестный герой со знаком ГТО на груди сопровождают в начале жизненного пути уже не одно поколение детей.Кроме того, Маршак знаменит как блистательный переводчик, который заново открыл для отечественного читателя произведения Уильяма Шекспира, помог полюбить Роберта Бернса, раскрыл красоту многих других классиков мировой поэзии.Ко дню рождения детского писателя – инфографика РИА Новости Крым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, культура, самуил маршак, инфографика, литература