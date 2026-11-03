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Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"

Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов" - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"

В Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов". Об этом проинформировал исполняющий обязанности главы администрации... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T15:05

2026-11-03T15:05

2026-11-03T15:05

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энергетика

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов". Об этом проинформировал исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков.Ограничения на подачу электроэнергии введены по всему Крыму, напомнил он, восстановительные работы ведутся. "На данный момент ведутся восстановительные работы, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение", - подчеркнул он.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщали руководители муниципалитетов ранее.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Херсонской области осталась без светаВ Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объектыФеодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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