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Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов" - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"
Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов" - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"
В Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов". Об этом проинформировал исполняющий обязанности главы администрации... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T15:05
2026-11-03T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов". Об этом проинформировал исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков.Ограничения на подачу электроэнергии введены по всему Крыму, напомнил он, восстановительные работы ведутся. "На данный момент ведутся восстановительные работы, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение", - подчеркнул он.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщали руководители муниципалитетов ранее.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Херсонской области осталась без светаВ Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объектыФеодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
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крым, новости крыма, керчь, отключение электроэнергии в крыму, энергетика, атаки всу на крым
Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"

В Керчи введен график электроснабжения по схеме "4 через 20 часов" – власти

15:05 03.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи.
Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи. - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов". Об этом проинформировал исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков.
"Исходя из оперативной обстановки, в городе введен график временного отключения электроснабжения по Керченскому РЭС – 4 через 20 часов", – написал Крутьков в своем канале в МАКС.
Ограничения на подачу электроэнергии введены по всему Крыму, напомнил он, восстановительные работы ведутся.
"На данный момент ведутся восстановительные работы, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение", - подчеркнул он.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщали руководители муниципалитетов ранее.
Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
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КрымНовости КрымаКерчьОтключение электроэнергии в КрымуЭнергетикаАтаки ВСУ на Крым
 
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