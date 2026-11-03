https://crimea.ria.ru/20261103/kak-krizis-leta-2026-povliyal-na-ekonomiku-kryma-1160709881.html

Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма

Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма

Топливный и энергетический кризис лета 2026 года сказался на экономике Крыма, но по итогам девяти месяцев в социально-экономическом развитии полуострова... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T06:46

2026-11-03T06:46

2026-11-03T06:46

крым

экономика крыма

мнения

сергей землячев

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Топливный и энергетический кризис лета 2026 года сказался на экономике Крыма, но по итогам девяти месяцев в социально-экономическом развитии полуострова отмечается положительная динамика и стабилизация. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился экономист Сергей Землячев.Специалист добавил, что в тот период основная нагрузка легла на налогоплательщиков Крыма и местные предприятия, поэтому региональной и федеральной властью своевременно были приняты меры поддержки, которые дали положительный результат для наиболее пострадавших отраслей.В то же время, по словам Землячева, в определенной степени увеличились объемы грузовых перевозок, а также были и другие отрасли, которые, вопреки кризису, дали экономический прирост."В частности, в сельском хозяйстве, растениеводстве. Например, увеличилось производство картофеля. Производство электронных товаров и изделий из металлоконструкций тоже выросло. Увеличился объем отгрузки товаров собственного производства", – рассказал гость студии.По его мнению, сейчас наблюдается позитивная динамика в развитии экономики Крыма. "Наши предприятия постепенно будут выходить из этой ситуации. Сейчас на заправках в определенной мере стабилизировалась ситуация с топливом. То есть получение субсидии на приобретение топлива на федеральном уровне дало возможность снизить цены, сбить ажиотажный спрос и насытить рынок. Мы видим, что меры поддержки оказали существенное влияние и на стабилизацию ситуации в целом и на рост производства. Поэтому предприятия запустили производственные процессы, увеличились объемы перевозок", – обратил внимание экономист.Собеседник также обозначил, что меры финансово-экономической поддержки в виде субсидирования предприятий санаторно-курортной сферы дали возможность сохранить коллективы."Кроме этого, были предприняты меры, связанные с отсрочкой уплаты налогов. Также государство по арендной плате предоставляет отсрочки, предприятия имеют определенные льготы, и это тоже ситуацию в определенной степени стабилизирует", – отметил специалист.Сергей Землячев подчеркнул, что стабилизация экономики региона в итоге повлечет за собой и снижение ажиотажного спроса у населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 годВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаПомощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика крыма, мнения, сергей землячев