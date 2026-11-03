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Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма
Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма
Топливный и энергетический кризис лета 2026 года сказался на экономике Крыма, но по итогам девяти месяцев в социально-экономическом развитии полуострова... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T06:46
2026-11-03T06:46
крым
экономика крыма
мнения
сергей землячев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Топливный и энергетический кризис лета 2026 года сказался на экономике Крыма, но по итогам девяти месяцев в социально-экономическом развитии полуострова отмечается положительная динамика и стабилизация. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился экономист Сергей Землячев.Специалист добавил, что в тот период основная нагрузка легла на налогоплательщиков Крыма и местные предприятия, поэтому региональной и федеральной властью своевременно были приняты меры поддержки, которые дали положительный результат для наиболее пострадавших отраслей.В то же время, по словам Землячева, в определенной степени увеличились объемы грузовых перевозок, а также были и другие отрасли, которые, вопреки кризису, дали экономический прирост."В частности, в сельском хозяйстве, растениеводстве. Например, увеличилось производство картофеля. Производство электронных товаров и изделий из металлоконструкций тоже выросло. Увеличился объем отгрузки товаров собственного производства", – рассказал гость студии.По его мнению, сейчас наблюдается позитивная динамика в развитии экономики Крыма. "Наши предприятия постепенно будут выходить из этой ситуации. Сейчас на заправках в определенной мере стабилизировалась ситуация с топливом. То есть получение субсидии на приобретение топлива на федеральном уровне дало возможность снизить цены, сбить ажиотажный спрос и насытить рынок. Мы видим, что меры поддержки оказали существенное влияние и на стабилизацию ситуации в целом и на рост производства. Поэтому предприятия запустили производственные процессы, увеличились объемы перевозок", – обратил внимание экономист.Собеседник также обозначил, что меры финансово-экономической поддержки в виде субсидирования предприятий санаторно-курортной сферы дали возможность сохранить коллективы."Кроме этого, были предприняты меры, связанные с отсрочкой уплаты налогов. Также государство по арендной плате предоставляет отсрочки, предприятия имеют определенные льготы, и это тоже ситуацию в определенной степени стабилизирует", – отметил специалист.Сергей Землячев подчеркнул, что стабилизация экономики региона в итоге повлечет за собой и снижение ажиотажного спроса у населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Деньги на поддержку предприятий Крыма при ЧС заложат в бюджет на 2027 годВ Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаПомощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
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крым, экономика крыма, мнения, сергей землячев
Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма

После кризиса лета 2026 в Крыму экономика региона стабилизируется – эксперт

06:46 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Топливный и энергетический кризис лета 2026 года сказался на экономике Крыма, но по итогам девяти месяцев в социально-экономическом развитии полуострова отмечается положительная динамика и стабилизация. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился экономист Сергей Землячев.
"Действительно, у нас ситуация была достаточно сложная, и основная нагрузка пришлась на наши субъекты хозяйствования, потому что сокращение объемов подачи электроэнергии и проблемы с топливом повлияли на производственный процесс. Крупные предприятия и малый бизнес столкнулись с проблемами, связанными с производством и сбытом продукции. Это в первую очередь сказалось на нашем местном уровне, на индексах объема промышленного производства", – сказал спикер.
Специалист добавил, что в тот период основная нагрузка легла на налогоплательщиков Крыма и местные предприятия, поэтому региональной и федеральной властью своевременно были приняты меры поддержки, которые дали положительный результат для наиболее пострадавших отраслей.
В то же время, по словам Землячева, в определенной степени увеличились объемы грузовых перевозок, а также были и другие отрасли, которые, вопреки кризису, дали экономический прирост.
"В частности, в сельском хозяйстве, растениеводстве. Например, увеличилось производство картофеля. Производство электронных товаров и изделий из металлоконструкций тоже выросло. Увеличился объем отгрузки товаров собственного производства", – рассказал гость студии.
По его мнению, сейчас наблюдается позитивная динамика в развитии экономики Крыма.
"Наши предприятия постепенно будут выходить из этой ситуации. Сейчас на заправках в определенной мере стабилизировалась ситуация с топливом. То есть получение субсидии на приобретение топлива на федеральном уровне дало возможность снизить цены, сбить ажиотажный спрос и насытить рынок. Мы видим, что меры поддержки оказали существенное влияние и на стабилизацию ситуации в целом и на рост производства. Поэтому предприятия запустили производственные процессы, увеличились объемы перевозок", – обратил внимание экономист.
Собеседник также обозначил, что меры финансово-экономической поддержки в виде субсидирования предприятий санаторно-курортной сферы дали возможность сохранить коллективы.
"Кроме этого, были предприняты меры, связанные с отсрочкой уплаты налогов. Также государство по арендной плате предоставляет отсрочки, предприятия имеют определенные льготы, и это тоже ситуацию в определенной степени стабилизирует", – отметил специалист.
Сергей Землячев подчеркнул, что стабилизация экономики региона в итоге повлечет за собой и снижение ажиотажного спроса у населения.

"Люди перестают запасаться впрок тем же топливом – это тоже снижает ценовые колебания. И, соответственно, общая тенденция, связанная с "перегревом" отдельных отраслей, с тем, что люди меняют свое потребительское поведение, будет стабилизироваться и возвращаться к нормальным рыночным условиям", – подытожил эксперт.

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