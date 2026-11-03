https://crimea.ria.ru/20261103/kabmin-podderzhit-agrariev-v-azovo-chernomorskom-basseyne-1160761827.html

Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне

Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне

По поручению Президента России Правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T18:38

2026-11-03T18:38

2026-11-03T18:38

новости

правительство россии

сельское хозяйство

господдержка

агропромышленный комплекс (апк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. По поручению Президента России Правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.Благодаря этому сельхозпроизводителям компенсируются часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 млн гектаров. Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. А все запросы внутреннего рынка, граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году, добавил Мишустин.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк также сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через тернии к урожаю: как крымские аграрии справились с топливным кризисом?Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, сельское хозяйство, господдержка, агропромышленный комплекс (апк)