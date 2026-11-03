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Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне
Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне
По поручению Президента России Правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T18:38
2026-11-03T18:38
новости
правительство россии
сельское хозяйство
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. По поручению Президента России Правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.Благодаря этому сельхозпроизводителям компенсируются часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 млн гектаров. Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. А все запросы внутреннего рынка, граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году, добавил Мишустин.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк также сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через тернии к урожаю: как крымские аграрии справились с топливным кризисом?Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания
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новости, правительство россии, сельское хозяйство, господдержка, агропромышленный комплекс (апк)
Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне

Кабмин направит 22 регионам более 13 млрд рублей на проведение агротехнологических работ

18:38 03.11.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. По поручению Президента России Правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Особенно непросто пришлось тем, кто занимается зерновыми. Направим свыше 13 миллиардов рублей на агротехнические работы при возделывании озимых культур, средства получат 22 российских субъекта, в которых они ведутся", – отметил премьер.

Благодаря этому сельхозпроизводителям компенсируются часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 млн гектаров. Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. А все запросы внутреннего рынка, граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году, добавил Мишустин.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк также сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.
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