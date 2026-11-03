https://crimea.ria.ru/20261103/ikh-nado-lechit-v-krymu-otsenili-situatsiyu-s-tyurmoy-azovtsev-pod-kievom-1160731715.html

"Их надо лечить": в Крыму оценили ситуацию с тюрьмой азовцев* под Киевом

"Их надо лечить": в Крыму оценили ситуацию с тюрьмой азовцев* под Киевом - РИА Новости Крым, 03.11.2026

"Их надо лечить": в Крыму оценили ситуацию с тюрьмой азовцев* под Киевом

Ситуация с организованной боевиками запрещенного в России "Азова"* пыточной тюрьмой под Киевом не вызывает удивления, поскольку при нацистских режимах неизменно РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T10:18

2026-11-03T10:18

2026-11-03T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с организованной боевиками запрещенного в России "Азова"* пыточной тюрьмой под Киевом не вызывает удивления, поскольку при нацистских режимах неизменно создаются концентрационные лагеря. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.При этом политик отметил, что, несмотря на зверства нацистов по отношению к собственному населению, многие украинцы продолжают умирать за этот режим, терпеть лишения и издевательства власти.В понедельник стало известно, что вооруженные люди, предположительно, военнослужащие нацгвардии Украины, насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части (СЗЧ), пытают и избивают их. Вечером возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Один из заключенных оказался 14-летним подростком, сообщали СМИ. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.*запрещенная в России террористическая организация** внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, владимир константинов, протесты, киевская область, происшествия, новости, нацгвардия украины