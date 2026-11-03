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Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене
Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене
Во вторник, 3 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях трех сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:34
2026-11-03T09:34
2026-11-03T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях трех сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 08:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо доступны на АЗС сети "Атан", а с 09:00 – на заправках сети "Формула".С 14:00 бензин марки АИ-95 можно будет купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 заправиться бензином марки АИ-95 можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", - призвали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, срочные новости крыма, азс
Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене
В Крыму 3 ноября можно купить две марки бензина и дизельное топливо по социальной цене
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях трех сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
С 08:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо доступны на АЗС сети "Атан", а с 09:00 – на заправках сети "Формула".
С 14:00 бензин марки АИ-95 можно будет купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 заправиться бензином марки АИ-95 можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.
"Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте
", - призвали в ведомстве.
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