https://crimea.ria.ru/20261103/gde-zapravitsya-toplivom-v-krymu-3-noyabrya-po-sotsialnoy-tsene-1160730956.html

Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене

Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене

Во вторник, 3 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях трех сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T09:34

2026-11-03T09:34

2026-11-03T09:34

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях трех сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 08:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо доступны на АЗС сети "Атан", а с 09:00 – на заправках сети "Формула".С 14:00 бензин марки АИ-95 можно будет купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 заправиться бензином марки АИ-95 можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория."Перед выездом, пожалуйста, проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", - призвали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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