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Где в Керчи можно зарядить телефон - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Где в Керчи можно зарядить телефон
Где в Керчи можно зарядить телефон - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Где в Керчи можно зарядить телефон
В период временного отключения электроэнергии жители и гости Керчи могут зарядить мобильные устройства по ряду адресов. Список опубликовала администрация города РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T18:05
2026-11-03T18:05
керчь
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В период временного отключения электроэнергии жители и гости Керчи могут зарядить мобильные устройства по ряду адресов. Список опубликовала администрация города в своем канале в МАКС.Зарядить мобильные устройства можно в районе Аршинцево по адресам:- Магазин "Эверест" улица Орджоникидзе, 92- Магазин "Эверест" улица Ульяновых, 1б- Магазин "Скворцово" улица Орджоникидзе, 117- Кафе "Штрудель" Переулок Юннатов, 12- Магазин "Ева" улица Орджоникидзе, 12а- Кофейня "Каприз" улица Орджоникидзе, 92В Центральном районе:- Кафе "Чебурашка" улица Кирова, 2- Кофейня "Бюро кофе" улица Советская, 32- Кофейня "Блэк Берд" улица Кирова, 2в- Магазин "Яблоко" улица Ворошилова, 6- Магазин "Фреш" улица Горького, 4- Магазин "Яблоко" улица Марашала Еременко, 30и ТЦ "ТАИР"- Кофейня "Бюро кофе" улица Марашала Еременко, 30и ТЦ "ТАИР"- Кафе "Макгольберд" улица Ленина, 33- Магазин "ДНС" улица Марашала Еременко, 30и (ТЦ "ТАИР")- Магазин "Пирогова 24" улица Пирогова, 5а- Магазин "ДНС" улица Кирова, 2- Магазин "ДНС" улица Ворошилова, 1б- Кафе "Мехикано Бургер" улица Карла Маркса, 16бВ районе Войкова:- Магазин "Скворцово" улица Сморжевского, 1б- Магазин "Яблоко" улица Кирова, 105- Кофейня "Блэк Берд" Территория Комсомольского парка- Кофейня "Семейная пекарня" улица Войкова, 28- Магазин "ДНС" улица Генерала Петрова, 37т- Магазин "Лакомка" улица Сморжевского, 1гОтмечается, что зарядка будет доступна только при работе генераторов, в часы работы магазинов и учреждений. Также при себе необходимо иметь удлинитель.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков сообщил, что в Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Херсонской области осталась без светаВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, крым
Где в Керчи можно зарядить телефон

Власти Керчи опубликовали список адресов для зарядки мобильных устройств.

18:05 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаТелефон на зарядке
Телефон на зарядке - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В период временного отключения электроэнергии жители и гости Керчи могут зарядить мобильные устройства по ряду адресов. Список опубликовала администрация города в своем канале в МАКС.
Зарядить мобильные устройства можно в районе Аршинцево по адресам:
- Магазин "Эверест" улица Орджоникидзе, 92
- Магазин "Эверест" улица Ульяновых, 1б
- Магазин "Скворцово" улица Орджоникидзе, 117
- Кафе "Штрудель" Переулок Юннатов, 12
- Магазин "Ева" улица Орджоникидзе, 12а
- Кофейня "Каприз" улица Орджоникидзе, 92
В Центральном районе:
- Кафе "Чебурашка" улица Кирова, 2
- Кофейня "Бюро кофе" улица Советская, 32
- Кофейня "Блэк Берд" улица Кирова, 2в
- Магазин "Яблоко" улица Ворошилова, 6
- Магазин "Фреш" улица Горького, 4
- Магазин "Яблоко" улица Марашала Еременко, 30и ТЦ "ТАИР"
- Кофейня "Бюро кофе" улица Марашала Еременко, 30и ТЦ "ТАИР"
- Кафе "Макгольберд" улица Ленина, 33
- Магазин "ДНС" улица Марашала Еременко, 30и (ТЦ "ТАИР")
- Магазин "Пирогова 24" улица Пирогова, 5а
- Магазин "ДНС" улица Кирова, 2
- Магазин "ДНС" улица Ворошилова, 1б
- Кафе "Мехикано Бургер" улица Карла Маркса, 16б
В районе Войкова:
- Магазин "Скворцово" улица Сморжевского, 1б
- Магазин "Яблоко" улица Кирова, 105
- Кофейня "Блэк Берд" Территория Комсомольского парка
- Кофейня "Семейная пекарня" улица Войкова, 28
- Магазин "ДНС" улица Генерала Петрова, 37т
- Магазин "Лакомка" улица Сморжевского, 1г
Отмечается, что зарядка будет доступна только при работе генераторов, в часы работы магазинов и учреждений. Также при себе необходимо иметь удлинитель.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.
Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков сообщил, что в Керчи введен график временного отключения электроснабжения по схеме "4 через 20 часов".
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