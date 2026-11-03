https://crimea.ria.ru/20261103/eto-sereznoe-preduprezhdenie-v-chem-glavnaya-prichina-protestov-v-evrope-1160706538.html

Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе

Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе

Митинги в Европе, среди прочего, демонстрируют нежелание граждан воевать с Россией, к чему толкают население европейские лидеры, невзирая на мнение людей. Так... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T06:03

2026-11-03T06:03

2026-11-03T06:03

мнения

юрий светов

европа

протесты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Митинги в Европе, среди прочего, демонстрируют нежелание граждан воевать с Россией, к чему толкают население европейские лидеры, невзирая на мнение людей. Так считает политолог и журналист Юрий Светов, аргументами в пользу своей позиции он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Светова, протесты, которые охватывают все больше стран Европы, – это серьезное предупреждение властям, потому что на эти протесты выходит молодежь.Это не значит, что немцы массово стали симпатизировать России – иллюзий тут быть не должно, заметил он. Однако это указывает на то, что жители Германии не желают воевать и готовы даже на решительные действия, чтобы противостоять воинственным решениям властей, годами игнорирующих мнение населения страны, добавил Светов."В этом протесте, конечно, очень много негатива: страдают люди, разбивают машины, витрины магазинов, есть раненые. Но та жесткость, с которой, допустим, в Германии действовала полиция, она ведь может обернуться иным совершенно. Ведь вы воюете со своим собственным народом, с молодежью, которую надеетесь в армию призвать", – отметил собеседник.В Германии и Франции идут многотысячные протестыПо мнению эксперта, антиправительственные протесты в Германии с лозунгом "Поколение Z решает", митинги во Франции, где возрождается движение "Желтые жилеты", а также волнения в Италии против увеличения военных расходов и увеличения стоимости жизни и других европейских странах, по сути дела, являются призывом к местным властям прекратить стоять плечом к плечу с нынешним руководством Украины, желающим войны, и встать рядом со своим народом, добавил Светов.Аналогичные события могут произойти и в Болгарии, где только что завершился второй тури президентских выборов, допустил политолог."Выбирают президента, вроде фигуру важную, а две трети болгар не идут на выборы. И вот в этих странах та же ситуация, когда молодые люди полагают, что они на выборы, допустим, ходят и их родители, а к власти приходят те, кто к ним не прислушивается. И этот выплеск на улице – это желание, чтобы их услышали", – подытожил эксперт.Беспорядки в Швейцарии: что известноСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протестыПобеда оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФЗачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, европа, протесты