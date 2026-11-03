https://crimea.ria.ru/20261103/edinstvo-narodov-yavlyaetsya-glavnym-usloviem-sokhraneniya-rossii--putin-1160760146.html

Единство народов является главным условием сохранения России – Путин

Единство народов является главным условием сохранения России – Путин - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Единство народов является главным условием сохранения России – Путин

Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T17:12

2026-11-03T17:12

2026-11-03T17:12

владимир путин (политик)

день народного единства

россия

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Путин отметил, что в период тяжелых испытаний, особенно в условиях боевых действий, люди не думают ни о каких различиях – ни религиозных, ни национальных – а вместе сплачиваются и решают общую задачу, плечом к плечу борются за интересы Родины и поддерживают друг друга.Без этого в таких условиях выжить-то невозможно, и это, безусловно, сплачивает общество", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил продлить Год единства народов РоссииВ центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна""Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день народного единства, россия, общество, политика