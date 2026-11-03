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Единство народов является главным условием сохранения России – Путин - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Единство народов является главным условием сохранения России – Путин
Единство народов является главным условием сохранения России – Путин - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Единство народов является главным условием сохранения России – Путин
Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T17:12
2026-11-03T17:12
владимир путин (политик)
день народного единства
россия
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Путин отметил, что в период тяжелых испытаний, особенно в условиях боевых действий, люди не думают ни о каких различиях – ни религиозных, ни национальных – а вместе сплачиваются и решают общую задачу, плечом к плечу борются за интересы Родины и поддерживают друг друга.Без этого в таких условиях выжить-то невозможно, и это, безусловно, сплачивает общество", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил продлить Год единства народов РоссииВ центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна""Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"
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владимир путин (политик), день народного единства, россия, общество, политика
Единство народов является главным условием сохранения России – Путин

Путин назвал единство народов главным условием сохранения суверенитета России

17:12 03.11.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по межнациональным отношениям
Заседание Совета по межнациональным отношениям
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Единство народов Российской Федерации – это основное, главное, фундаментальное условие сохранения суверенитета, территориальной целостности, а значит и сохранения самой России", - сказал глава государства.
Путин отметил, что в период тяжелых испытаний, особенно в условиях боевых действий, люди не думают ни о каких различиях – ни религиозных, ни национальных – а вместе сплачиваются и решают общую задачу, плечом к плечу борются за интересы Родины и поддерживают друг друга.
Без этого в таких условиях выжить-то невозможно, и это, безусловно, сплачивает общество", - подчеркнул Путин.
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Владимир Путин (политик)День народного единстваРоссияОбществоПолитика
 
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