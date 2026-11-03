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Два беспилотника сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Два беспилотника сбили над Севастополем
Два беспилотника сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Два беспилотника сбили над Севастополем
За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:40
2026-11-03T09:40
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в результате вражеской атаки люди не пострадали, городская инфраструктура повреждений не получила.Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма
Два беспилотника сбили над Севастополем

Над Севастополем сбили два беспилотника ВСУ – Развожаев

09:40 03.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.

"Наши военные за минувшие сутки нейтрализовали два вражеских беспилотника над акваторией на Северной стороне города", - написал он.

По информации губернатора, в результате вражеской атаки люди не пострадали, городская инфраструктура повреждений не получила.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА.
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Вид на Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
07:03
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 3 ноября
 
СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
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