https://crimea.ria.ru/20261103/dva-bespilotnika-sbili-nad-sevastopolem-1160731112.html

Два беспилотника сбили над Севастополем

Два беспилотника сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Два беспилотника сбили над Севастополем

За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T09:40

2026-11-03T09:40

2026-11-03T09:40

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в результате вражеской атаки люди не пострадали, городская инфраструктура повреждений не получила.Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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