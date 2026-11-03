https://crimea.ria.ru/20261103/dva-bespilotnika-sbili-nad-sevastopolem-1160731112.html
Два беспилотника сбили над Севастополем
Два беспилотника сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Два беспилотника сбили над Севастополем
За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T09:40
2026-11-03T09:40
2026-11-03T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За сутки над территорией Севастополя ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в результате вражеской атаки люди не пострадали, городская инфраструктура повреждений не получила.Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Два беспилотника сбили над Севастополем
Над Севастополем сбили два беспилотника ВСУ – Развожаев