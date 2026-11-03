https://crimea.ria.ru/20261103/dempartiyu-ssha-zhdet-vnutrennyaya-voyna-posle-vyborov-v-kongress--mnenie-1160761928.html

Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение

Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение

Демократическую партию в США после выборов в Конгресс ждет серьезный раскол на два лагеря, которым может воспользоваться президент Дональд Трамп и... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T19:01

2026-11-03T19:01

2026-11-03T19:01

сша

выборы

дональд трамп

в мире

мнения

малек дудаков

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111795/72/1117957291_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_69d3803bcca465433a94a4755bef35e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Демократическую партию в США после выборов в Конгресс ждет серьезный раскол на два лагеря, которым может воспользоваться президент Дональд Трамп и республиканцы. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков."Демократы уверены в своей победе на сегодняшних промежуточных выборах. Однако сразу после нее в стане Демпартии распалится вялотекущая гражданская война", - написал эксперт в своем канале в МАКС.По его словам, внутри Демпартии сформировались две коалиции – центристы и ультралевые. Первые хотят лишь вернуться к прошлому статусу-кво, который сохранялся до избрания Трампа и полностью их устраивал. Вторым симпатизирует значительная часть избирателей, хотят, чтобы политический класс США занялся наконец проблемами самой Америки: инфляцией, топливным кризисом, растущими ставками и падением доходов населения.По мнению Дудакова, ультралевые смогут сформировать фракцию в 30-40 мест в Конгрессе. Они будут заставлять остальных демократов двигаться в ультралевую сторону.Он также считает, что по результатам выборов в Конгресс республиканцы могут потерять порядка 20 мест в палате представителей и от 3 до 6 кресел в сенате.В США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам будут избраны все 435 членов палаты представителей (нижняя палата), а также 35 из 100 членов сената (верхняя палата).Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест. В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, выборы, дональд трамп, в мире, мнения, малек дудаков