https://crimea.ria.ru/20261103/dempartiyu-ssha-zhdet-vnutrennyaya-voyna-posle-vyborov-v-kongress--mnenie-1160761928.html
Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
Демократическую партию в США после выборов в Конгресс ждет серьезный раскол на два лагеря, которым может воспользоваться президент Дональд Трамп и... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T19:01
2026-11-03T19:01
2026-11-03T19:01
сша
выборы
дональд трамп
в мире
мнения
малек дудаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Демократическую партию в США после выборов в Конгресс ждет серьезный раскол на два лагеря, которым может воспользоваться президент Дональд Трамп и республиканцы. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков."Демократы уверены в своей победе на сегодняшних промежуточных выборах. Однако сразу после нее в стане Демпартии распалится вялотекущая гражданская война", - написал эксперт в своем канале в МАКС.По его словам, внутри Демпартии сформировались две коалиции – центристы и ультралевые. Первые хотят лишь вернуться к прошлому статусу-кво, который сохранялся до избрания Трампа и полностью их устраивал. Вторым симпатизирует значительная часть избирателей, хотят, чтобы политический класс США занялся наконец проблемами самой Америки: инфляцией, топливным кризисом, растущими ставками и падением доходов населения.По мнению Дудакова, ультралевые смогут сформировать фракцию в 30-40 мест в Конгрессе. Они будут заставлять остальных демократов двигаться в ультралевую сторону.Он также считает, что по результатам выборов в Конгресс республиканцы могут потерять порядка 20 мест в палате представителей и от 3 до 6 кресел в сенате.В США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам будут избраны все 435 членов палаты представителей (нижняя палата), а также 35 из 100 членов сената (верхняя палата).Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест. В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, выборы, дональд трамп, в мире, мнения, малек дудаков
Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
Демпартию США ждет внутренняя гражданская война после выборов в Конгресс - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Демократическую партию в США после выборов в Конгресс ждет серьезный раскол на два лагеря, которым может воспользоваться президент Дональд Трамп и республиканцы. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Демократы уверены в своей победе на сегодняшних промежуточных выборах. Однако сразу после нее в стане Демпартии распалится вялотекущая гражданская война", - написал эксперт в своем канале в МАКС.
По его словам, внутри Демпартии сформировались две коалиции – центристы и ультралевые. Первые хотят лишь вернуться к прошлому статусу-кво, который сохранялся до избрания Трампа и полностью их устраивал. Вторым симпатизирует значительная часть избирателей, хотят, чтобы политический класс США занялся наконец проблемами самой Америки: инфляцией, топливным кризисом, растущими ставками и падением доходов населения.
По мнению Дудакова, ультралевые смогут сформировать фракцию в 30-40 мест в Конгрессе. Они будут заставлять остальных демократов двигаться в ультралевую сторону.
"Так что Демпартию сразу после победы на выборах будет ждать мощная внутривидовая грызня между разными фракциями. Белый дом надеется этим воспользоваться, чтобы восстановить позиции республиканцев к 2028 году", – полагает американист.
Он также считает, что по результатам выборов в Конгресс республиканцы могут потерять порядка 20 мест в палате представителей и от 3 до 6 кресел в сенате.
В США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам будут избраны все 435 членов палаты представителей (нижняя палата), а также 35 из 100 членов сената (верхняя палата).
Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест. В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.
Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.
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