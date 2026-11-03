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Часть Крыма осталась без света - что известно
Часть Крыма осталась без света - что известно - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Часть Крыма осталась без света - что известно
Часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе,... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:17
2026-11-03T08:17
2026-11-03T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Саках и других городах.По информации главы администрации Алушты Галины Огневой, город перешел на графики отключений.Жителей и гостей города призвали доверять официальным источникам информации.Аналогична ситуация и в городе Саки. Отсутствует электроэнергия и во многих районах Евпатории. Также возникли перебои с водой.Перебои со светом и в Симферополе. По информации администрации города, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, алушта, симферополь, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму
Часть Крыма осталась без света - что известно
Часть Крыма осталась без света - что известно
08:17 03.11.2026 (обновлено: 08:26 03.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Саках и других городах.
По информации главы администрации Алушты Галины Огневой, город перешел на графики отключений.
"По информации Алуштинского РЭС, в связи с понижением мощностей в муниципалитете введены веерные отключения электроэнергии. В настоящее время предоставить точный график отключений невозможно", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города призвали доверять официальным источникам информации.
Аналогична ситуация и в городе Саки.
"Сейчас предоставить точный график отключений невозможно. При возможности энергетики будут подавать электроснабжение 3 через 3 часа", - сообщила мэр Юлия Предыбайло.
Отсутствует электроэнергия и во многих районах Евпатории. Также возникли перебои с водой.
"Ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях за пределами муниципалитета. В связи с этим давление в системе водоснабжения низкое. Все службы задействованы для скорейшего решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением города", - проинформировал глава города Виталий Оганесян.
Перебои со светом и в Симферополе. По информации администрации города, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения
.
"В связи с частичным отсутствием напряжения в контактной сети на участках от площади Куйбышева до Марьино, от площади Куйбышева до Бородина, а также от Москольца до Бородина временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов", - говорится в сообщении администрации.
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