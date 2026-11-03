https://crimea.ria.ru/20261103/chast-kryma-ostalas-bez-sveta---chto-izvestno-1160729125.html

Часть Крыма осталась без света - что известно

Часть Крыма осталась без света - что известно - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Часть Крыма осталась без света - что известно

Часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе,... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T08:17

2026-11-03T08:17

2026-11-03T08:26

крым

новости крыма

алушта

симферополь

симферопольский район

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма осталась без света, местные жители сообщают о перебоях в разных районах полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Саках и других городах.По информации главы администрации Алушты Галины Огневой, город перешел на графики отключений.Жителей и гостей города призвали доверять официальным источникам информации.Аналогична ситуация и в городе Саки. Отсутствует электроэнергия и во многих районах Евпатории. Также возникли перебои с водой.Перебои со светом и в Симферополе. По информации администрации города, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

алушта

симферополь

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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