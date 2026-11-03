https://crimea.ria.ru/20261103/chast-khersonskoy-oblasti-ostalas-bez-sveta-1160734294.html
Часть Херсонской области осталась без света
Часть Херсонской области осталась без света - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Часть Херсонской области осталась без света
Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов за пределами региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T11:42
2026-11-03T11:42
2026-11-03T11:42
крым
херсонская область
владимир сальдо
отключение электроэнергии
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов за пределами региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Все необходимые службы задействованы, добавил он.Во вторник часть Крыма также осталась без электричества из-за аварии на сетях за пределами полуострова. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. В Севастополе во вторник также действуют ограничения на подачу электроэнергии.Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Как сообщило предприятие "Крымэнерго", имеющиеся мощности используются только для электроснабжения социально важных объектов.По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, херсонская область, владимир сальдо, отключение электроэнергии, энергетика
Часть Херсонской области осталась без света
Часть Херсонщины осталась без света из-за повреждений энергообъектов за пределами региона