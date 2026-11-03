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Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки

Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Аграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки

Республика Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат,... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T14:46

2026-11-03T14:46

2026-11-03T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит около 4 млрд рублей на поддержку аграриев, которые инвестируют в комплексные научно-технологические проекты. И отметил, что теперь такая государственная поддержка будет выделяться не только на элитное семеноводство, но и на приобретение и высев семян сельхозкультур отечественной селекции."Крым получает не только поддержку в посевной, но и по другим направлениям. Поэтому из этих четырех миллиардов однозначно сумма у нас будет достаточно большая", – сказал Кратюк.По его словам, ежегодно для поддержки сельского хозяйства Крым получает 2,4 – 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, а теперь в сжатые сроки регион получит дополнительную помощь в размере годового транша.По словам министра, большую часть этих денег – 1 млрд 200 тысяч – направят аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборочной кампанией зерновых культур, а также с посевной озимых, которая в этом году по ряду причин сдвинулась и сейчас еще идет."Наверное, порядка 680 миллионов мы сможем компенсировать посевную компанию этого года... Это все отечественная селекция, тут 100% семена наши, только отечественные", – уточнил Кратюк.Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми Также большое внимание уделят интенсивным садам, куда направят почти полмиллиарда из полученных средств дополнительной федеральной помощи, отметил он.Кроме того, поддержат предприятия отрасли птицеводства, мясное и яичное направление.В октябре сообщалось, что аграрии в Севастополе получили больше полумиллиона господдержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют классКакие ниши в виноделии следует развивать Крыму – экспертВремя урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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