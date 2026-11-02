https://crimea.ria.ru/20261102/zhitel-sevastopolya-poluchil-125-let-kolonii-za-iznasilovanie-rebenka-1160718474.html
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T16:47
2026-11-02T16:47
2026-11-02T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Как уточнили в прокуратуре, девочка подверглась изнасилованию. В дальнейшем она рассказала о произошедшем сотруднице подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.Суд приговорил фигуранта к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год после освобождения.Также по иску прокурора осужденный должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе педофилу ужесточили наказаниеВ Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилиюВ Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
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Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
В Севастополе педофил получил срок за изнасилование 11-летней девочки