Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/zhitel-sevastopolya-poluchil-125-let-kolonii-za-iznasilovanie-rebenka-1160718474.html
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T16:47
2026-11-02T16:47
новости севастополя
севастополь
следком крыма и севастополя
прокуратура города севастополя
суд
приговор
педофил
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Как уточнили в прокуратуре, девочка подверглась изнасилованию. В дальнейшем она рассказала о произошедшем сотруднице подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.Суд приговорил фигуранта к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год после освобождения.Также по иску прокурора осужденный должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе педофилу ужесточили наказаниеВ Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилиюВ Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя, суд, приговор, педофил
Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка

В Севастополе педофил получил срок за изнасилование 11-летней девочки

16:47 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
"Установлено, что весной 2025 года в заброшенном строении фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил половое преступление в отношении 11-летней знакомой", – говорится в сообщении СК.
Как уточнили в прокуратуре, девочка подверглась изнасилованию. В дальнейшем она рассказала о произошедшем сотруднице подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.
Суд приговорил фигуранта к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год после освобождения.
Также по иску прокурора осужденный должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе педофилу ужесточили наказание
В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
 
Новости СевастополяСевастопольСледком Крыма и СевастополяПрокуратура города СевастополяСудПриговорПедофил
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
16:47Житель Севастополя получил 12,5 лет колонии за изнасилование ребенка
16:31Более 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат 3 ноября
16:15В России хотят учредить новую медаль за заслуги в войсках БПЛА
15:52"Банановая республика Польша": в Варшаве призвали к досрочным выборам
15:37Как долго Севастополь будет жить с графиками отключений света
15:22В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
15:12В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
15:00В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:50Аксенов вручил орден Мужества семье погибшего при атаке ВСУ помощника машиниста
14:34Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей
14:25ОРВИ в Крыму и Севастополе: что с заболеваемостью на полуострове
14:10Как Россия стала империей – инфографика
13:55Мы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек
13:39Новости СВО – что происходит на фронте
13:27Песков ответил на вопрос о возможности новых гуманитарных операций
Лента новостейМолния