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Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление
Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление
Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции при содействии турецкого... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T12:05
2026-11-02T12:05
владимир зеленский
владимир путин (политик)
переговоры
мнения
юрий светов
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции при содействии турецкого лидера не имеет никакой ценности и, следовательно, нереализуемо. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Глава киевского режима Владимир Зеленский, пребывая в Турции, в интервью новостному каналу CNN Türk заявил, что надеется на помощь Анкары в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным на территории Турецкой республики, поскольку лидеры продолжают поддерживать связь."Ни в коем случае", – сказал Светов, отвечая на вопрос, возможно ли, что намерения Зеленского встретиться с российским лидером и заключить долгосрочный мир, наконец искренно, учитывая положение дел в зоне СВО для украинской стороны.О том, что этой очередной спектакль Зеленского для мировой, и прежде всего западной публики, свидетельствуют все прежние – абсолютно аналогичные заявления главы украинского режима и ответы на них из Кремля, подчеркнул эксперт.Однако ни Зеленский и его окружение, ни европейские кураторы Киева не ставят перед собой цели провести конструктивные переговоры с РФ, прислушиваясь к ее аргументам и требованиям – им лишь нужна передышка на фронте для перевооружения и повод обвинить Россию в нежелании договариваться, считает эксперт.Доказательством тому являются совсем недавние заявления Зеленского о том, что Украина не согласится на нейтралитет и ограничение численности своей армии в рамках возможных переговоров, отметил Светов. Кроме того, не так давно стали известны два возможных варианта договоренностей, на которые Киев согласен, и ни один из них априори не может устраивать Москву, добавил политолог."Два варианта якобы мирного соглашения: Украина признает Донбасс российской территорией, при этом вступает в НАТО или Донбасс не признает, и Украине даются гарантии безопасности по примеру 5-й статьи НАТО. Вопрос: а где гарантии безопасности России? Поэтому все это будет повторяться. Все эти его друзья-переговорщики, "коалиции желающих" добиваются только одного – поражения Россия в том или ином размере. Сейчас о стратегическом не говорят, но хотя бы вот в этих делах", – сказал эксперт.Ярким примером тому, по мнению Светова, являются в том числе заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который еще в ноябре прошлого года сказал, что намерен "как можно скорее" позвонить Владимиру Путину – год прошел, но звонка так и нет."За это время Владимир Владимирович переговорил со многими, кто хотел это сделать", – заметил Светов.Подытоживая тему метаний Зеленского ради усиления своих собственных позиций, эксперт высказал убеждение, что лидер России Владимир Путин не будет жертвовать национальными интересами России, соглашаясь на подобные форматы, к тому же в Турции.Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский"Переговоры были всякого рода в Стамбуле, сорванные Украиной. И историю с "Азовом"* мы что должны забывать, когда офицеры, командиры "Азова"* были переданы под честное слово турецких властей в Турцию, и где сейчас эти командиры? На фронте – продолжают воевать против нас... Хватит с нас Минских соглашений", – резюмировал эксперт.Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном мореНапомним, в июле 2023 года руководитель киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что из Турции на Украину вернулись боевики нацбатальона "Азов"*, которые были взяты ВС РФ в плен в ходе освобождения Мариуполя, в частности зачистки завода "Азовсталь". За день до этого заявления Зеленский в Стамбуле провел переговоры тет-а-тет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле произошедшее назвали нарушением договоренностей между Москвой и Анкарой.* Запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней – Путин Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
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РИА Новости Крым
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96
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владимир зеленский, владимир путин (политик), переговоры, мнения, юрий светов, политика
Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление

Встреча Путина с Зеленским в Турции нереалистична - политолог

12:05 02.11.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции при содействии турецкого лидера не имеет никакой ценности и, следовательно, нереализуемо. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, пребывая в Турции, в интервью новостному каналу CNN Türk заявил, что надеется на помощь Анкары в организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным на территории Турецкой республики, поскольку лидеры продолжают поддерживать связь.
"Ни в коем случае", – сказал Светов, отвечая на вопрос, возможно ли, что намерения Зеленского встретиться с российским лидером и заключить долгосрочный мир, наконец искренно, учитывая положение дел в зоне СВО для украинской стороны.
О том, что этой очередной спектакль Зеленского для мировой, и прежде всего западной публики, свидетельствуют все прежние – абсолютно аналогичные заявления главы украинского режима и ответы на них из Кремля, подчеркнул эксперт.
"Ему объясняли: хочешь переговариваться – приезжай в Москву. Буквально вчера советник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, сказал, что если Зеленский вдруг решит позвонить Путину, то Владимир Владимирович возьмет трубку и ответит... Почему мы должны все время разговаривать через посредников? Мы сказали: хотите – звоните, хотите – приезжайте, мы с вами переговорим", – сказал Светов.
Однако ни Зеленский и его окружение, ни европейские кураторы Киева не ставят перед собой цели провести конструктивные переговоры с РФ, прислушиваясь к ее аргументам и требованиям – им лишь нужна передышка на фронте для перевооружения и повод обвинить Россию в нежелании договариваться, считает эксперт.
Доказательством тому являются совсем недавние заявления Зеленского о том, что Украина не согласится на нейтралитет и ограничение численности своей армии в рамках возможных переговоров, отметил Светов. Кроме того, не так давно стали известны два возможных варианта договоренностей, на которые Киев согласен, и ни один из них априори не может устраивать Москву, добавил политолог.
"Два варианта якобы мирного соглашения: Украина признает Донбасс российской территорией, при этом вступает в НАТО или Донбасс не признает, и Украине даются гарантии безопасности по примеру 5-й статьи НАТО. Вопрос: а где гарантии безопасности России? Поэтому все это будет повторяться. Все эти его друзья-переговорщики, "коалиции желающих" добиваются только одного – поражения Россия в том или ином размере. Сейчас о стратегическом не говорят, но хотя бы вот в этих делах", – сказал эксперт.
Ярким примером тому, по мнению Светова, являются в том числе заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который еще в ноябре прошлого года сказал, что намерен "как можно скорее" позвонить Владимиру Путину – год прошел, но звонка так и нет.
"За это время Владимир Владимирович переговорил со многими, кто хотел это сделать", – заметил Светов.
Подытоживая тему метаний Зеленского ради усиления своих собственных позиций, эксперт высказал убеждение, что лидер России Владимир Путин не будет жертвовать национальными интересами России, соглашаясь на подобные форматы, к тому же в Турции.
Это красная линия: Украина не согласится на нейтралитет и ограничение армии – Зеленский
"Переговоры были всякого рода в Стамбуле, сорванные Украиной. И историю с "Азовом"* мы что должны забывать, когда офицеры, командиры "Азова"* были переданы под честное слово турецких властей в Турцию, и где сейчас эти командиры? На фронте – продолжают воевать против нас... Хватит с нас Минских соглашений", – резюмировал эксперт.
Турция пообещала Украине гарантии безопасности в Черном море
Напомним, в июле 2023 года руководитель киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что из Турции на Украину вернулись боевики нацбатальона "Азов"*, которые были взяты ВС РФ в плен в ходе освобождения Мариуполя, в частности зачистки завода "Азовсталь". За день до этого заявления Зеленский в Стамбуле провел переговоры тет-а-тет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле произошедшее назвали нарушением договоренностей между Москвой и Анкарой.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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