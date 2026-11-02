https://crimea.ria.ru/20261102/zapad-stanovitsya-vse-agressivnee-s-priblizheniem-pobedy-rossii--shoygu-1160701657.html
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу
Антироссийские действия Запада становятся все сильнее с приближением победы РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T10:49
2026-11-02T10:49
2026-11-02T10:49
новости сво
европа
россия
сергей шойгу
в мире
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160701539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3c8d0cdb61498c39ae0f377fbf4ba30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Антироссийские действия Запада становятся все сильнее с приближением победы РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках открытия Международной недели "Народы России".При этом лидеры многих европейских государств сегодня выбрали путь эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан, добавил глава российского Совбеза.Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности, заявлял Шойгу ранее в ходе выступления на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал цели Запада на Южном КавказеСтанут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на УкраинуБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне
европа
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160701539_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d819258da7a99c18ffe41374cbe4bfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, европа, россия, сергей шойгу, в мире, новости
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу
Антироссийские действия Запада усиливаются с приближением победы РФ в СВО – Шойгу