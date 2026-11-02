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Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу
Антироссийские действия Запада становятся все сильнее с приближением победы РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T10:49
2026-11-02T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Антироссийские действия Запада становятся все сильнее с приближением победы РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках открытия Международной недели "Народы России".При этом лидеры многих европейских государств сегодня выбрали путь эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан, добавил глава российского Совбеза.Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности, заявлял Шойгу ранее в ходе выступления на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал цели Запада на Южном КавказеСтанут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на УкраинуБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне
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новости сво, европа, россия, сергей шойгу, в мире, новости
Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу

Антироссийские действия Запада усиливаются с приближением победы РФ в СВО – Шойгу

10:49 02.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Антироссийские действия Запада становятся все сильнее с приближением победы РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках открытия Международной недели "Народы России".
"Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощение наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы в едином строю давали отпор агрессору… Чем ближе мы к победе и успешному завершению специальной военной операции, тем агрессивнее и изощреннее становятся эти попытки", – сказал Шойгу.
При этом лидеры многих европейских государств сегодня выбрали путь эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан, добавил глава российского Совбеза.
Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности, заявлял Шойгу ранее в ходе выступления на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.
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