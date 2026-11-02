https://crimea.ria.ru/20261102/yakubovicha-vnesli-v-bazu-dannykh-ukrainskoy-razvedki-1160701341.html

Якубовича внесли в базу данных украинской разведки

Якубовича внесли в базу данных украинской разведки - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Якубовича внесли в базу данных украинской разведки

В базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. Об... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T10:33

2026-11-02T10:33

2026-11-02T10:36

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского ресурса.Отмечается, что основанием для внесения российского телеведущего в базу ГУР Украины называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем"Из реанимации на теннис": Якубович рассказал о своей госпитализации"Будьте здоровы, месье! " – звезда блеснет в Крыму главной ролью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, санкции против россии, россия, новости, главное управление разведки украины (гур)