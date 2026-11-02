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Якубовича внесли в базу данных украинской разведки - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Якубовича внесли в базу данных украинской разведки
Якубовича внесли в базу данных украинской разведки - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Якубовича внесли в базу данных украинской разведки
В базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. Об... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T10:33
2026-11-02T10:36
украина
санкции против россии
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новости
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского ресурса.Отмечается, что основанием для внесения российского телеведущего в базу ГУР Украины называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем"Из реанимации на теннис": Якубович рассказал о своей госпитализации"Будьте здоровы, месье! " – звезда блеснет в Крыму главной ролью
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украина, санкции против россии, россия, новости, главное управление разведки украины (гур)
Якубовича внесли в базу данных украинской разведки

Якубовича внесли в базу данных ГУР минобороны Украины

10:33 02.11.2026 (обновлено: 10:36 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНародный артист Российской Федерации, автор негласного гимна подразделения "Буква "А" Леонид Якубович во время пресс-конференции к 45-летию создания спецподразделения "Альфа" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Народный артист Российской Федерации, автор негласного гимна подразделения Буква А Леонид Якубович во время пресс-конференции к 45-летию создания спецподразделения Альфа в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины внесли народного артиста РФ, ведущего телепрограммы "Поле чудес" Леонида Якубовича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского ресурса.
Отмечается, что основанием для внесения российского телеведущего в базу ГУР Украины называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.
В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.
* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаСанкции против РоссииРоссияНовостиГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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