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Выступающая за диалог с Россией Йотова стала новым президентом Болгарии - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Выступающая за диалог с Россией Йотова стала новым президентом Болгарии
Выступающая за диалог с Россией Йотова стала новым президентом Болгарии - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Выступающая за диалог с Россией Йотова стала новым президентом Болгарии
Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии после отставки Румена Радева, победила на выборах лидера страны. Это следует из данных ЦИК по итогу... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T12:26
2026-11-02T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии после отставки Румена Радева, победила на выборах лидера страны. Это следует из данных ЦИК по итогу обработки 100% протоколов, сообщает РИА Новости.Результаты были опубликованы по итогам второго тура президентских выборов в Болгарии. Они состоялись в минувшее воскресенье, 1 ноября, и в них приняли участие два кандидата: исполняющая обязанности главы государства Илияна Йотова и бывший и.о. премьер-министра Андрей Гюров.Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК Болгарии, Илияна Йотова набрала 57,57% голосов, а Гюров 39,48%.Ранее сообщалось, что во время проведения первого тура голосования на выборах президента Болгарии кандидаты не преодолели порог в 50%.Йотова выступала против вовлечения Болгарии в конфликт на Украине и участия республики в "коалиции желающих". Вместо этого она предлагала создать "коалицию за мир" на европейском уровне и использовать дипломатические каналы для урегулирования ситуации. В рамках предвыборной кампании в сентябре она заявила, что будет работать над достижением мира между Москвой и Киевом.Президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на 5 лет и выполняет преимущественно представительские функции, но обладает правом вето на законы, а также назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Болгарии по итогам выборов возможно политическое чудо Победа оппозиции на выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям с РФ Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
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РИА Новости Крым
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4.7
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болгария, выборы, европа, новости, в мире
Выступающая за диалог с Россией Йотова стала новым президентом Болгарии

На президентских выборах в Болгарии победила врио главы страны Илияна Йотова

12:26 02.11.2026
 
© REUTERS Stoyan NenovИзбранный президент Болгарии Илиана Йотова
Избранный президент Болгарии Илиана Йотова - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© REUTERS Stoyan Nenov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Илияна Йотова, исполнявшая обязанности президента Болгарии после отставки Румена Радева, победила на выборах лидера страны. Это следует из данных ЦИК по итогу обработки 100% протоколов, сообщает РИА Новости.
Результаты были опубликованы по итогам второго тура президентских выборов в Болгарии. Они состоялись в минувшее воскресенье, 1 ноября, и в них приняли участие два кандидата: исполняющая обязанности главы государства Илияна Йотова и бывший и.о. премьер-министра Андрей Гюров.
Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК Болгарии, Илияна Йотова набрала 57,57% голосов, а Гюров 39,48%.
Ранее сообщалось, что во время проведения первого тура голосования на выборах президента Болгарии кандидаты не преодолели порог в 50%.
Йотова выступала против вовлечения Болгарии в конфликт на Украине и участия республики в "коалиции желающих". Вместо этого она предлагала создать "коалицию за мир" на европейском уровне и использовать дипломатические каналы для урегулирования ситуации. В рамках предвыборной кампании в сентябре она заявила, что будет работать над достижением мира между Москвой и Киевом.
Президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на 5 лет и выполняет преимущественно представительские функции, но обладает правом вето на законы, а также назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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