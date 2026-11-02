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ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
Российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T07:59
2026-11-02T07:59
2026-11-02T08:00
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
одесская область
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противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в районе населенного пункта Тузлы Одесской области. Также на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ.Накануне российские вооруженные силы поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей УкраиныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
одесская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, одесская область, вооруженные силы россии, противокорабельная ракета "нептун"
ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"
ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун" и судну с военным грузом
07:59 02.11.2026 (обновлено: 08:00 02.11.2026)