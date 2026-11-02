https://crimea.ria.ru/20261102/vs-rf-udarili-po-mestu-khraneniya-raketnykh-kompleksov-neptun-1160699023.html

ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"

ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун" - РИА Новости Крым, 02.11.2026

ВС РФ ударили по месту хранения ракетных комплексов "Нептун"

Российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T07:59

2026-11-02T07:59

2026-11-02T08:00

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

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вооруженные силы россии

противокорабельная ракета "нептун"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по месту хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области и судну с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в районе населенного пункта Тузлы Одесской области. Также на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ.Накануне российские вооруженные силы поразили беспилотниками объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей УкраиныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, одесская область, вооруженные силы россии, противокорабельная ракета "нептун"