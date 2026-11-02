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Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле
Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле
Говорить о возобновлении поставок газа в Европу через Украину в данный момент преждевременно. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации таких планов, РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T13:03
2026-11-02T13:03
поставки российского газа в европу
газ
украина
дмитрий песков
россия
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Говорить о возобновлении поставок газа в Европу через Украину в данный момент преждевременно. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации таких планов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ранее сообщила, что якобы США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявлял ранее в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа зампредседателя правительства России Александр Новак.Президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа заметил, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком газа за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газаВ Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
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РИА Новости Крым
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поставки российского газа в европу, газ, украина, дмитрий песков, россия, европа
Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле

Возобновление поставок российского газа в Европу через Украину пока невозможно - Песков

13:03 02.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский кремль.
Московский кремль. - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Говорить о возобновлении поставок газа в Европу через Украину в данный момент преждевременно. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации таких планов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ранее сообщила, что якобы США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.
"Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", - цитирует Пескова РИА Новости.
Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявлял ранее в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа зампредседателя правительства России Александр Новак.
Президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа заметил, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком газа за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей.
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Поставки российского газа в ЕвропуГазУкраинаДмитрий ПесковРоссияЕвропа
 
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