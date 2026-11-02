https://crimea.ria.ru/20261102/vozobnovlenie-postavok-rossiyskogo-gaza-cherez-ukrainu---chto-otvetili-v-kremle-1160705157.html

Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле

Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле

Говорить о возобновлении поставок газа в Европу через Украину в данный момент преждевременно. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации таких планов, РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T13:03

2026-11-02T13:03

2026-11-02T13:03

поставки российского газа в европу

газ

украина

дмитрий песков

россия

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Говорить о возобновлении поставок газа в Европу через Украину в данный момент преждевременно. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации таких планов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ранее сообщила, что якобы США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявлял ранее в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа зампредседателя правительства России Александр Новак.Президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа заметил, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком газа за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газаВ Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года

украина

россия

европа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки российского газа в европу, газ, украина, дмитрий песков, россия, европа