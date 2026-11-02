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На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 02.11.2026
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
В регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом утром в понедельник, 2 ноября, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T10:02
2026-11-02T10:02
2026-11-02T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом утром в понедельник, 2 ноября, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.В свою очередь украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и Киевской области.Ранее сообщалось, что в Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию. Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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укрэнерго, отключение электроэнергии, украина, дтэк, новости, энергосистема украины
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
10:02 02.11.2026 (обновлено: 10:05 02.11.2026)