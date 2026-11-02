https://crimea.ria.ru/20261102/v-tsentre-simferopolya-otkryli-fotovystavku-narodov-mnogo---rossiya-odna-1160713829.html

В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"

В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна" - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"

В понедельник, 2 ноября, в центре Симферополя торжественно открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна". В экспозиции представлены фотографии... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T15:12

2026-11-02T15:12

2026-11-02T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в центре Симферополя торжественно открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна". В экспозиции представлены фотографии представителей национально-культурных объединений Крыма в национальных костюмах, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами фотовыставки выступили Дом дружбы народов и Госкомитет по делам межнациональных отношений РК при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Мининформа Крыма.Ранее сообщалось, что в России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября – выходной день в стране, в этом году он выпадает на среду. 3 ноября – предпраздничный день, поэтому его продолжительность сократится на час.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единстваВоссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, выставка, госкомнац крыма, народы крыма