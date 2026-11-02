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В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
В понедельник, 2 ноября, в центре Симферополя торжественно открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна". В экспозиции представлены фотографии... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T15:12
2026-11-02T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в центре Симферополя торжественно открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна". В экспозиции представлены фотографии представителей национально-культурных объединений Крыма в национальных костюмах, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами фотовыставки выступили Дом дружбы народов и Госкомитет по делам межнациональных отношений РК при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Мининформа Крыма.Ранее сообщалось, что в России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября – выходной день в стране, в этом году он выпадает на среду. 3 ноября – предпраздничный день, поэтому его продолжительность сократится на час.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единстваВоссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - Путин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, симферополь, выставка, госкомнац крыма, народы крыма
В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"

В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"

15:12 02.11.2026 (обновлено: 15:15 02.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в центре Симферополя торжественно открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна". В экспозиции представлены фотографии представителей национально-культурных объединений Крыма в национальных костюмах, передает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка Народов много – Россия одна - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"

"Рады представить в преддверии Дня народного единства замечательную выставку. Представлены 17 народов – костюмы, колорит. Это не просто история, это большая семья", – отметила на открытии экспозиции первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Вера Паутова.

© РИА Новости КрымВ Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка Народов много – Россия одна - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами фотовыставки выступили Дом дружбы народов и Госкомитет по делам межнациональных отношений РК при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Мининформа Крыма.
© РИА Новости КрымВ Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка Народов много – Россия одна - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
Ранее сообщалось, что в России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября – выходной день в стране, в этом году он выпадает на среду. 3 ноября – предпраздничный день, поэтому его продолжительность сократится на час.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября
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Воссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - Путин
 
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