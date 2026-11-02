В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
В центре Симферополя открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна"
15:12 02.11.2026 (обновлено: 15:15 02.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 2 ноября, в центре Симферополя торжественно открыли фотовыставку "Народов много – Россия одна". В экспозиции представлены фотографии представителей национально-культурных объединений Крыма в национальных костюмах, передает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
© РИА Новости Крым
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
"Рады представить в преддверии Дня народного единства замечательную выставку. Представлены 17 народов – костюмы, колорит. Это не просто история, это большая семья", – отметила на открытии экспозиции первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Вера Паутова.
© РИА Новости КрымВ Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
© РИА Новости Крым
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами фотовыставки выступили Дом дружбы народов и Госкомитет по делам межнациональных отношений РК при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Мининформа Крыма.
© РИА Новости КрымВ Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
© РИА Новости Крым
В Симферополе в преддверии Дня народного единства открылась фотовыставка "Народов много – Россия одна"
Ранее сообщалось, что в России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября – выходной день в стране, в этом году он выпадает на среду. 3 ноября – предпраздничный день, поэтому его продолжительность сократится на час.
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