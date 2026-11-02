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В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
В Севастополе сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель, аварий на объектах теплоснабжения с начала сезона не... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T15:22
2026-11-02T15:22
2026-11-02T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель, аварий на объектах теплоснабжения с начала сезона не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель технического директора предприятия "Севастопольэнерго" Максим Протасов на аппаратном совещании в правительстве города.По его словам, в городе сформированы 27 аварийных бригад, в которые входят 104 специалиста и 18 единиц техники.В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.В Керчи запуск котельных назначен на 3 ноября. Теплоноситель будет подан на объекты социальной сферы, образования, здравоохранения и жилого фонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнееВ Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
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новости севастополя, севастопольэнерго, максим протасов, севастополь, отопительный сезон
В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
В Севастополе все дома и социальные объекты получают тепло – власти