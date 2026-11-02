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В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты
В Севастополе сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель, аварий на объектах теплоснабжения с начала сезона не... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T15:22
2026-11-02T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель, аварий на объектах теплоснабжения с начала сезона не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель технического директора предприятия "Севастопольэнерго" Максим Протасов на аппаратном совещании в правительстве города.По его словам, в городе сформированы 27 аварийных бригад, в которые входят 104 специалиста и 18 единиц техники.В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.В Керчи запуск котельных назначен на 3 ноября. Теплоноситель будет подан на объекты социальной сферы, образования, здравоохранения и жилого фонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнееВ Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастопольэнерго, максим протасов, севастополь, отопительный сезон
В Севастополе тепло подают во все дома и соцобъекты

В Севастополе все дома и социальные объекты получают тепло – власти

15:22 02.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель, аварий на объектах теплоснабжения с начала сезона не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель технического директора предприятия "Севастопольэнерго" Максим Протасов на аппаратном совещании в правительстве города.
"В хозяйственном ведении ГУП "Севастопольэнерго" находятся 140 котельных, в работу на текущую дату запущены все 140. Подача теплоносителя началась 24 октября, аварии и инциденты на котельных на данном этапе отсутствуют. Теплоноситель подан во все 1427 социальных объектов и 2610 многоквартирных домов", – сказал Протасов.
По его словам, в городе сформированы 27 аварийных бригад, в которые входят 104 специалиста и 18 единиц техники.
В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.
В Керчи запуск котельных назначен на 3 ноября. Теплоноситель будет подан на объекты социальной сферы, образования, здравоохранения и жилого фонда.
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Новости СевастополяСевастопольэнергоМаксим ПротасовСевастопольОтопительный сезон
 
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