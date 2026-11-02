https://crimea.ria.ru/20261102/v-sevastopole-biznesu-3-noyabrya-ogranichat-podachu-elektrichestva-1160721230.html
В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
Во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет введено ограничение режима потребления электрической мощности для предпринимателей. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T21:22
2026-11-02T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет введено ограничение режима потребления электрической мощности для предпринимателей. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"Отмечается, что меры связаны с проведением аварийных ремонтных работ на энергообъектах за пределами Севастополя. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.Ранее в Севастополе практически ежедневно вводили ограничения режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций в связи с аварийными ремонтными работами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаВ Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательстваСевастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита
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В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
В Севастополе 3 ноября бизнесу на весь день ограничат подачу электричества