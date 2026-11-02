https://crimea.ria.ru/20261102/v-sevastopole-biznesu-3-noyabrya-ogranichat-podachu-elektrichestva-1160721230.html

В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества

В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества

Во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет введено ограничение режима потребления электрической мощности для предпринимателей. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T21:22

2026-11-02T21:22

2026-11-02T21:22

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, в Севастополе будет введено ограничение режима потребления электрической мощности для предпринимателей. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"Отмечается, что меры связаны с проведением аварийных ремонтных работ на энергообъектах за пределами Севастополя. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.Ранее в Севастополе практически ежедневно вводили ограничения режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций в связи с аварийными ремонтными работами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаВ Севастополе названа самая сложная отрасль предпринимательстваСевастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепита

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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