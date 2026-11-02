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В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, снизилось почти на 40%. Такими данными за девять месяцев текущего года поделились в пресс-службе аппарата... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T09:15
2026-11-02T09:15
2026-11-02T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, снизилось почти на 40%. Такими данными за девять месяцев текущего года поделились в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, сообщает РИА Новости.Отмечается, что число преступлений, совершенных в отношении иностранцев, также уменьшилось – на 18,9%.Кроме того, по данным ведомства, за девять месяцев 2026 года в России почти на треть снизилось число преступлений, совершенных с помощью ИТ-технологий.Ранее в МВД России сообщали, что количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России депортировали около 100 тысяч мигрантовНелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
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совет безопасности россии , кибербезопасность, новости, преступность
В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, снизилось почти на 40%. Такими данными за девять месяцев текущего года поделились в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, сообщает РИА Новости.
"Количество преступлений, совершенных иностранцами, понизилось на 39,5%", – сказано в сообщении ведомстве.
Отмечается, что число преступлений, совершенных в отношении иностранцев, также уменьшилось – на 18,9%.
Кроме того, по данным ведомства, за девять месяцев 2026 года в России почти на треть снизилось число преступлений, совершенных с помощью ИТ-технологий.
"Зафиксирована позитивная тенденция сокращения числа преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации – снижение на 31,5%", – уточнили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
Ранее в МВД России сообщали
, что количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть.
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