https://crimea.ria.ru/20261102/v-rossii-na-40-umenshilos-chislo-sovershennykh-inostrantsami-prestupleniy-1160699720.html

В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений

В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений

Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, снизилось почти на 40%. Такими данными за девять месяцев текущего года поделились в пресс-службе аппарата... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T09:15

2026-11-02T09:15

2026-11-02T09:15

совет безопасности россии

кибербезопасность

новости

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных иностранцами в РФ, снизилось почти на 40%. Такими данными за девять месяцев текущего года поделились в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, сообщает РИА Новости.Отмечается, что число преступлений, совершенных в отношении иностранцев, также уменьшилось – на 18,9%.Кроме того, по данным ведомства, за девять месяцев 2026 года в России почти на треть снизилось число преступлений, совершенных с помощью ИТ-технологий.Ранее в МВД России сообщали, что количество киберпреступлений в России уменьшилось на треть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России депортировали около 100 тысяч мигрантовНелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности россии , кибербезопасность, новости, преступность