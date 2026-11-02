https://crimea.ria.ru/20261102/v-rossii-khotyat-uchredit-novuyu-medal-za-zaslugi-v-voyskakh-bpla-1160716109.html

В России хотят учредить новую медаль за заслуги в войсках БПЛА

В России хотят учредить новую медаль за заслуги в войсках БПЛА - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В России хотят учредить новую медаль за заслуги в войсках БПЛА

Министерство обороны России предложило учредить медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T16:15

2026-11-02T16:15

2026-11-02T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Министерство обороны России предложило учредить медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа главы Минобороны РФ.Отмечается, что медаль будет вручаться за отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением военных беспилотников. Также ею рассчитывают награждать за эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.Медалью могут награждаться не только военнослужащие, но и другие граждане России, а также иностранцы, если они значительно содействовали в решении боевых задач.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед ОтчествомПуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полюВ 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества

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2026

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министерство обороны рф, новости сво, награды, безопасность, беспилотные войска