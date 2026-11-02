https://crimea.ria.ru/20261102/v-krymu-v-dtp-pogibli-7-chelovek-i-postradali-24-1160701826.html

В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24

В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24 - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24

На дорогах Крыма за неделю произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T11:01

2026-11-02T11:01

2026-11-02T11:01

ситуация на дорогах крыма

крым

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за неделю произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.В том числе с участием пешеходов произошло семь ДТП, в результате которых четыре человека погибли и трое пострадали.Ранее сообщалось, что 28 октября в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перевернулся грузовикДвое подростков пострадали в ДТП с иномарками в СимферополеМашина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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