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В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24 - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24
В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24 - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24
На дорогах Крыма за неделю произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за неделю произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.В том числе с участием пешеходов произошло семь ДТП, в результате которых четыре человека погибли и трое пострадали.Ранее сообщалось, что 28 октября в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перевернулся грузовикДвое подростков пострадали в ДТП с иномарками в СимферополеМашина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, гибдд, дтп в крыму и севастополе
В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24

В Крыму в ДТП за неделю погибли 7 человек и пострадали 24 - ГИБДД

11:01 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за неделю произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

"В период с 26 октября по 1 ноября на территории Крыма зарегистрировано 20 ДТП, в которых 7 человек погибли, 24 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - 7 детей", - говорится в сообщении.

В том числе с участием пешеходов произошло семь ДТП, в результате которых четыре человека погибли и трое пострадали.
"Пресечен 121 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 14 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в Госавтоинспекции Крыма.
Ранее сообщалось, что 28 октября в Симферопольском районе в результате двойного ДТП погибла женщина-пешеход, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее сбил автобус, а затем – легковой автомобиль.
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