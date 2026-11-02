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В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран
В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран
Иностранные выпускники Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского работают во многих странах мира. Об этом сообщил первый проректор –... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Иностранные выпускники Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского работают во многих странах мира. Об этом сообщил первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Юрченко, в настоящее время в КФУ обучаются более 2,5 тысячи иностранных студентов из 39 стран. Большинство из них выбрали международный медицинский факультет.Как отметил начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян, большая часть иностранных студентов приехала на обучение из Индии, Бангладеш, Узбекистана и Конго. Среди основных направлений – лечебное дело, туризм, экономика.Ранее сообщалось, что КФУ готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языкеБолее 100 пакистанцев работают врачами на родине после обучения в Крымском федеральном университетеВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран
В Крыму обучаются более 2,5 тысячи иностранных студентов из 39 стран