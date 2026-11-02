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В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
В 2027 году на территории Крыма благоустроят 12 общественных территорий. Девять из них выбрали жители региона в ходе онлайн-голосования 2026 года, сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T20:34
2026-11-02T20:34
новости крыма
благоустройство
жкх крыма и севастополя
городская среда
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евпатория
керчь
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году на территории Крыма благоустроят 12 общественных территорий. Девять из них выбрали жители региона в ходе онлайн-голосования 2026 года, сообщил заместитель министра ЖКХ Крыма Евгений Швецов.Кроме того, по информации Швецова, в 2027 году планируется реализовать три проекта-победителя всероссийского конкурса. Это Привокзальная площадь в Евпатории, парк "Огненная земля Эльтиген" в Керчи и вторая очередь Милютинского парка в Алупке.Замминистра отметил, что в 2026 году в Крыму планировалось благоустроить 198 территорий: 49 общественных и 149 дворовых. На 188 объектах работы уже завершены.Ранее сообщалось, что набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Кроме того, есть идеи преобразить вид, открывающийся при въезде в Керчь через Крымский мост так, чтобы город выглядел эффектно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
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новости крыма, благоустройство, жкх крыма и севастополя, городская среда, бахчисарай, евпатория, керчь, саки, раздольненский район крыма, феодосия, белогорск, симферополь, алушта
В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году

В 2027 году в Крыму планируется благоустроить 12 общественных территорий

20:34 02.11.2026
 
© Администрация СимферополяВ Симферополе продолжается благоустройство общественной территории вдоль реки Абдалка
В Симферополе продолжается благоустройство общественной территории вдоль реки Абдалка
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году на территории Крыма благоустроят 12 общественных территорий. Девять из них выбрали жители региона в ходе онлайн-голосования 2026 года, сообщил заместитель министра ЖКХ Крыма Евгений Швецов.
"В голосовании участвовали 24 территории в 9 муниципальных образованиях. Среди победителей – территории в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, Раздольненском районе, Феодосии, Белогорске, Симферополе и Алуште", – рассказал он.
Кроме того, по информации Швецова, в 2027 году планируется реализовать три проекта-победителя всероссийского конкурса. Это Привокзальная площадь в Евпатории, парк "Огненная земля Эльтиген" в Керчи и вторая очередь Милютинского парка в Алупке.
Замминистра отметил, что в 2026 году в Крыму планировалось благоустроить 198 территорий: 49 общественных и 149 дворовых. На 188 объектах работы уже завершены.
Ранее сообщалось, что набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Кроме того, есть идеи преобразить вид, открывающийся при въезде в Керчь через Крымский мост так, чтобы город выглядел эффектно.
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