https://crimea.ria.ru/20261102/v-krymu-blagoustroyat-12-obschestvennykh-territoriy-v-2027-godu-1160719261.html

В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году

В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году

В 2027 году на территории Крыма благоустроят 12 общественных территорий. Девять из них выбрали жители региона в ходе онлайн-голосования 2026 года, сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T20:34

2026-11-02T20:34

2026-11-02T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году на территории Крыма благоустроят 12 общественных территорий. Девять из них выбрали жители региона в ходе онлайн-голосования 2026 года, сообщил заместитель министра ЖКХ Крыма Евгений Швецов.Кроме того, по информации Швецова, в 2027 году планируется реализовать три проекта-победителя всероссийского конкурса. Это Привокзальная площадь в Евпатории, парк "Огненная земля Эльтиген" в Керчи и вторая очередь Милютинского парка в Алупке.Замминистра отметил, что в 2026 году в Крыму планировалось благоустроить 198 территорий: 49 общественных и 149 дворовых. На 188 объектах работы уже завершены.Ранее сообщалось, что набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Кроме того, есть идеи преобразить вид, открывающийся при въезде в Керчь через Крымский мост так, чтобы город выглядел эффектно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года

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2026

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