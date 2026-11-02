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В Керчи на неделе включат отопление - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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В Керчи на неделе включат отопление
В Керчи на неделе включат отопление - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Керчи на неделе включат отопление
Отопительный сезон стартует в Керчи с 3 ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе керченской администрации. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T10:18
2026-11-02T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон стартует в Керчи с 3 ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе керченской администрации.Теплоноситель будет подан на объекты социальной сферы, образования, здравоохранения и жилого фонда. При этом процесс запуска тепла требует времени, соблюдения мер безопасности и выполнения инструкций, поэтому тепло придет к потребителя поэтапно, подчеркнули в администрации города.Отопительный сезон уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%Новый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнееВ Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
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В Керчи на неделе включат отопление

В Керчи отопительный сезон стартует на этой неделе – власти

10:18 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Отопительный сезон стартует в Керчи с 3 ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе керченской администрации.
"Принято решение о начале отопительного сезона. В соответствии с постановлением администрации города Керчи, запуск котельных назначен на 3 ноября", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на мэра города Игоря Крутькова.
Теплоноситель будет подан на объекты социальной сферы, образования, здравоохранения и жилого фонда. При этом процесс запуска тепла требует времени, соблюдения мер безопасности и выполнения инструкций, поэтому тепло придет к потребителя поэтапно, подчеркнули в администрации города.
Отопительный сезон уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.
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