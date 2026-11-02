https://crimea.ria.ru/20261102/v-feodosii-gromko---lyudey-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1160703636.html

В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие

В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие

В Феодосии 2 ноября с обеда начнутся учения с огневой подготовкой. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T15:00

2026-11-02T15:00

2026-11-02T15:00

феодосия

новости крыма

крым

учения

безопасность республики крым и севастополя

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ФЕОДОСИЯ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии 2 ноября с обеда начнутся учения с огневой подготовкой. Об этом предупредили в администрации города.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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