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В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 02.11.2026
В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
В Феодосии 2 ноября с обеда начнутся учения с огневой подготовкой. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T15:00
2026-11-02T15:00
2026-11-02T15:00
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ФЕОДОСИЯ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии 2 ноября с обеда начнутся учения с огневой подготовкой. Об этом предупредили в администрации города.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
В Феодосии 2 ноября с 15 до 23 часов будут проходить учения с огневой подготовкой