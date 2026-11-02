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В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцев

В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцев - РИА Новости Крым, 02.11.2026

В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцев

В Черном и Азовском морях за последние пятнадцать лет обосновались более 25 видов живых организмов. К такому выводу пришли ученые Кубанского государственного... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T08:44

2026-11-02T08:44

2026-11-02T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях за последние пятнадцать лет обосновались более 25 видов живых организмов. К такому выводу пришли ученые Кубанского государственного университета. Об этом РИА Новости рассказал завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.По словам Абрамчука, вселенцев можно разделить на два типа: случайно попавшие в акваторию Азово-Черноморского бассейна из мирового океана и занесенные человеком."За... 15 лет можно сказать, что для Азово-Черноморского бассейна коллегами-учеными было описано появление более 25 видов, которые ранее здесь не регистрировались либо регистрировались в отдельных акваториях", – заявил Абрамчук.К числу тех обитателей глубин, которыми населил моря человек, относится, в частности, пеленгас – рыба из семейства кефалевых, для которой условия Азово-Черноморского бассейна гораздо более благоприятны, чем историческая родина, отметил ученый."Фактически, аборигенная популяция пеленгаса на Дальнем Востоке по биологическим характеристикам отдельных особей уступает по тем же биологическим показателям представителям в Азово-Черноморском бассейне", – уточнил Абрамчук.Ранее в Федеральном исследовательском центре "Институт биологии южных морей" сообщали, что в обитающий на Дальнем Востоке корейский окунь отлично себя чувствует в Черном море, так что его популяция быстро растет.И.о. директора "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского" Екатерина Скуратовская, комментируя РИА Новости Крым появление в экосистемах Черного и Азовского морей чужеродных видов – вселенцев, назвала это одной из актуальных проблем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море обнаружен чужеродный вид краба Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой

черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, рыба, природа, новости