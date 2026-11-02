https://crimea.ria.ru/20261102/tesnoe-sblizhenie-v-nebe-nad-krymom-soydutsya-luna-i-yupiter-1160711691.html

Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер

Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер

В ночь со 2 на 3 ноября жители Крыма смогут наблюдать тесное сближение Луны и Юпитера. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T18:55

2026-11-02T18:55

2026-11-02T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ночь со 2 на 3 ноября жители Крыма смогут наблюдать тесное сближение Луны и Юпитера. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач."Минимальное угловое расстояние между Луной и Юпитером в ночь на 3 ноября составит около 0,5 градуса, что сопоставимо с видимым диаметром полной Луны. Геоцентрическое соединение наступит 2 числа, около 23:09 по всемирному времени (02:09 – по московскому – ред.)", – рассказал Вольвач.По словам ученого, подобные явления происходят несколько раз в год и не относятся к числу редких астрономических событий, однако всегда привлекают внимание благодаря высокой яркости объектов и их эффектному расположению на небе.Явление будет хорошо видно невооруженным глазом, подчеркивает он. Наилучшие условия для наблюдений сложатся во второй половине ночи и перед рассветом. Искать Луну и Юпитер следует над восточным и юго-восточным горизонтом, по мере приближения рассвета они будут подниматься все выше над горизонтом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы

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космос, луна, александр вольвач, кфу (крымский федеральный университет), астрономия, крым, новости