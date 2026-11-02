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Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
В ночь со 2 на 3 ноября жители Крыма смогут наблюдать тесное сближение Луны и Юпитера. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T18:55
2026-11-02T18:55
эксклюзивы риа новости крым
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луна
александр вольвач
кфу (крымский федеральный университет)
астрономия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ночь со 2 на 3 ноября жители Крыма смогут наблюдать тесное сближение Луны и Юпитера. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач."Минимальное угловое расстояние между Луной и Юпитером в ночь на 3 ноября составит около 0,5 градуса, что сопоставимо с видимым диаметром полной Луны. Геоцентрическое соединение наступит 2 числа, около 23:09 по всемирному времени (02:09 – по московскому – ред.)", – рассказал Вольвач.По словам ученого, подобные явления происходят несколько раз в год и не относятся к числу редких астрономических событий, однако всегда привлекают внимание благодаря высокой яркости объектов и их эффектному расположению на небе.Явление будет хорошо видно невооруженным глазом, подчеркивает он. Наилучшие условия для наблюдений сложатся во второй половине ночи и перед рассветом. Искать Луну и Юпитер следует над восточным и юго-восточным горизонтом, по мере приближения рассвета они будут подниматься все выше над горизонтом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы
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космос, луна, александр вольвач, кфу (крымский федеральный университет), астрономия, крым, новости
Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер

Жители Крыма смогут наблюдать тесное сближение Луны и Юпитера в ночь на вторник – ученый

18:55 02.11.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРадиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луны
Радиотелескоп РТ-22 Симеизской обсерватории, входящей в состав Крымской астрофизической обсерватории на фоне полной луны - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ночь со 2 на 3 ноября жители Крыма смогут наблюдать тесное сближение Луны и Юпитера. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.
"Минимальное угловое расстояние между Луной и Юпитером в ночь на 3 ноября составит около 0,5 градуса, что сопоставимо с видимым диаметром полной Луны. Геоцентрическое соединение наступит 2 числа, около 23:09 по всемирному времени (02:09 – по московскому – ред.)", – рассказал Вольвач.
По словам ученого, подобные явления происходят несколько раз в год и не относятся к числу редких астрономических событий, однако всегда привлекают внимание благодаря высокой яркости объектов и их эффектному расположению на небе.

"В некоторых районах Азии и Австралии произойдет покрытие Юпитера Луной, тогда как в Европе, включая Крым, будет наблюдаться лишь очень тесное сближение этих небесных тел", – констатировал специалист.

Явление будет хорошо видно невооруженным глазом, подчеркивает он. Наилучшие условия для наблюдений сложатся во второй половине ночи и перед рассветом. Искать Луну и Юпитер следует над восточным и юго-восточным горизонтом, по мере приближения рассвета они будут подниматься все выше над горизонтом.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымкосмосЛунаАлександр ВольвачКФУ (Крымский федеральный университет)АстрономияКрымНовости
 
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