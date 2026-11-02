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Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"
Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"
В ноябре в Крыму осадков выпадет около нормы, а средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Так что беспокоиться о смене летней... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T07:46
2026-11-02T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В ноябре в Крыму осадков выпадет около нормы, а средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Так что беспокоиться о смене летней резины на зимнюю крымчанам пока рано, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Тишковец отметил, для Симферополя ноябрьская норма средней ночной температуры составляет +2,7 градуса, дневной +11,1 градуса.Что касается осадков, среднемесячная картина в ноябре будет около нормы, которая для Симферополя составляет 43 миллиметра. Соответственно, беспокоиться о смене автомобильных шин на зимние крымчанам рано, подчеркнул синоптик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В среду в Крыму похолодает и пройдут ливневые дождиМетеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодойЗемля проходит через поток из корональной дыры
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, общество, новости крыма
Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"

Менять летнюю резину на зимнюю крымчанам пока рано - ФОБОС

07:46 02.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗамена колеса
Замена колеса - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В ноябре в Крыму осадков выпадет около нормы, а средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Так что беспокоиться о смене летней резины на зимнюю крымчанам пока рано, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Что касается прогноза на ноябрь, то я оцениваю его среднемесячную температуру в Крыму на 1-2 градуса выше положенной климатической нормы ", – сказал он.
Тишковец отметил, для Симферополя ноябрьская норма средней ночной температуры составляет +2,7 градуса, дневной +11,1 градуса.
Что касается осадков, среднемесячная картина в ноябре будет около нормы, которая для Симферополя составляет 43 миллиметра. Соответственно, беспокоиться о смене автомобильных шин на зимние крымчанам рано, подчеркнул синоптик.
"Дороги станут опасными вплоть до Черноземья, цеплять, я думаю, будет и Донбасс. Но для жителей самых южных регионов нашей страны это неактуально… Пока никаких снегопадов, сильных арктических вторжений я не вижу", – заключил эксперт.
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