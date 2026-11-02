https://crimea.ria.ru/20261102/stoit-li-v-krymu-menyat-rezinu-na-zimnyuyu-v-noyabre-otvet-fobos-1160681318.html

Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"

Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Стоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"

В ноябре в Крыму осадков выпадет около нормы, а средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Так что беспокоиться о смене летней... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T07:46

2026-11-02T07:46

2026-11-02T07:46

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В ноябре в Крыму осадков выпадет около нормы, а средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Так что беспокоиться о смене летней резины на зимнюю крымчанам пока рано, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Тишковец отметил, для Симферополя ноябрьская норма средней ночной температуры составляет +2,7 градуса, дневной +11,1 градуса.Что касается осадков, среднемесячная картина в ноябре будет около нормы, которая для Симферополя составляет 43 миллиметра. Соответственно, беспокоиться о смене автомобильных шин на зимние крымчанам рано, подчеркнул синоптик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В среду в Крыму похолодает и пройдут ливневые дождиМетеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодойЗемля проходит через поток из корональной дыры

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2026

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