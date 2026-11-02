Рейтинг@Mail.ru
Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/sevastopol-voshel-v-chislo-regionov-s-luchshimi-usloviyami-dlya-zanyatiy-sportom-1160701091.html
Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
Севастополь вошел в число российских регионов с лучшими условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в правительстве России. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T20:48
2026-11-02T20:48
крым
севастополь
новости севастополя
правительство россии
спорт
дмитрий чернышенко
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111807/87/1118078768_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75108e4f71c6bffb8fffdf70756cf471.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов с лучшими условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в правительстве России.Всего в лидерах рейтинга по уровню удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом оказались 20 регионов. Кроме Севастополя, в их числе - Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чечня, Татарстан, Красноярский край, Тюменская область и другие регионы.В правительстве отметили, что в 2026 году на развитие физической культуры и спорта в отраслевых госпрограммах регионов России предусмотрено 529,8 млрд рублей. Это больше, чем в 2025 году (488,7 млрд рублей).Ранее сообщалось, что в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в трех городах и семи населенных пунктах Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значитОбновленная концепция развития детского спорта - что изменится в КрымуСпорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111807/87/1118078768_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_461906165d93d00e6443e56dc9a14e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости севастополя, правительство россии, спорт, дмитрий чернышенко
Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом

Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом

20:48 02.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки.
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки. - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов с лучшими условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в правительстве России.

"По итогам опросов в 2026 году, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом составил 61,6%, что соответствует плановым показателям", – сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Всего в лидерах рейтинга по уровню удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом оказались 20 регионов. Кроме Севастополя, в их числе - Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чечня, Татарстан, Красноярский край, Тюменская область и другие регионы.

"Президент Владимир Путин поставил цель: к 2030 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом должен достичь 70%. Для этого необходимо создавать инфраструктуру, развивать кадры для спортивной сферы, проводить соревнования", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В правительстве отметили, что в 2026 году на развитие физической культуры и спорта в отраслевых госпрограммах регионов России предусмотрено 529,8 млрд рублей. Это больше, чем в 2025 году (488,7 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в трех городах и семи населенных пунктах Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
Обновленная концепция развития детского спорта - что изменится в Крыму
Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
 
КрымСевастопольНовости СевастополяПравительство РоссииСпортДмитрий Чернышенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
21:47Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
21:37Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
21:22В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
21:07Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
20:48Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
20:34В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
20:23Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
20:08Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике
19:55Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк
19:38КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
19:22Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму
19:10Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
18:55Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
18:31Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Лента новостейМолния