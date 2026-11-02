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Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом

Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом

Севастополь вошел в число российских регионов с лучшими условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в правительстве России. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T20:48

2026-11-02T20:48

2026-11-02T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов с лучшими условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в правительстве России.Всего в лидерах рейтинга по уровню удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом оказались 20 регионов. Кроме Севастополя, в их числе - Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чечня, Татарстан, Красноярский край, Тюменская область и другие регионы.В правительстве отметили, что в 2026 году на развитие физической культуры и спорта в отраслевых госпрограммах регионов России предусмотрено 529,8 млрд рублей. Это больше, чем в 2025 году (488,7 млрд рублей).Ранее сообщалось, что в 2026 году за счет внебюджетных средств планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в трех городах и семи населенных пунктах Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значитОбновленная концепция развития детского спорта - что изменится в КрымуСпорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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