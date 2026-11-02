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Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"

Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"

Утром в понедельник в Севастополе ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T09:00

2026-11-02T09:00

2026-11-02T09:00

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Утром в понедельник в Севастополе ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения. Списки адресов по очередям размещены на сайте и в соцсетях предприятия.В ночь на субботу, 24 октября, из-за атаки украинских беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. С 25 октября в Севастополе периодически вводят режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму