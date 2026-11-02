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Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"
Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"
Утром в понедельник в Севастополе ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T09:00
2026-11-02T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Утром в понедельник в Севастополе ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения. Списки адресов по очередям размещены на сайте и в соцсетях предприятия.В ночь на субботу, 24 октября, из-за атаки украинских беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. С 25 октября в Севастополе периодически вводят режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь перешел на график подачи электричества "2 через 6"

В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"

09:00 02.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Утром в понедельник в Севастополе ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера в городе Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Следуем графику "2 через 6", - говорится в сообщении.
Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения. Списки адресов по очередям размещены на сайте и в соцсетях предприятия.
В ночь на субботу, 24 октября, из-за атаки украинских беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. С 25 октября в Севастополе периодически вводят режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров.
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