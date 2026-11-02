https://crimea.ria.ru/20261102/rubinovye-zvezdy-moskovskogo-kremlya--glavnye-fakty-v-infografike-1160720102.html

Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике

Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике

Сначала это были гербовые орлы – главный символ Российской империи, потом – стальные звезды с уральскими самоцветами, которые установили в 1935 году, но скоро... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T20:08

2026-11-02T20:08

2026-11-02T20:08

кремль

инфографика

история

архитектура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Сначала это были гербовые орлы – главный символ Российской империи, потом – стальные звезды с уральскими самоцветами, которые установили в 1935 году, но скоро убрали. А ровно 89 лет назад над Московским Кремлем зажглись знаменитые рубиновые звезды, которые венчают его башни до сих пор.Дизайн рубиновых звезд принадлежит главному художнику Большого театра Федору Федоровский – у каждой звезды свой рисунок, который не повторяетсяСпециальные лампы для подсветки мощностью 5000 ватт изготовил Московский электроламповый завод – их выключали только дважды: во время войны, чтобы враг не смог использовать звезды как ориентир для бомбежек и... во время съемок фильма "Сибирский цирюльник" – всего на несколько минут.Вес каждой звезды – около тонны, но все они разные по размеру. Например, на Водовзводной башне установлена трехметровая звезда – самая маленькая, а на Спасской и Никольской – 3,75 метра.Эти и другие факты о знаменитых рубиновых звездах Московского Кремля – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия стала империей – инфографикаОрел над морем: памятник спасшим Севастополь кораблямВсемирный день архитектуры – инфографика

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2026

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кремль, история, архитектура, инфографика