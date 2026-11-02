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Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T21:07
2026-11-02T21:07
2026-11-02T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.При прохождении таможенного контроля в Чите мужчину задержали. Суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму 5 миллионов рублей.Дело рассмотрит Забайкальский районный суд. Фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в МосквуКонтрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала
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новости, россия, забайкальский край, контрабанда, генпрокуратура россии
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота стоимостью миллион рублей