Рейтинг@Mail.ru
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/rossiyanin-pytalsya-vyvezti-za-granitsu-111-klykov-kashalota-1160719801.html
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T21:07
2026-11-02T21:07
новости
россия
забайкальский край
контрабанда
генпрокуратура россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160719464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9f3eaa5521042e062711feebe79c535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.При прохождении таможенного контроля в Чите мужчину задержали. Суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму 5 миллионов рублей.Дело рассмотрит Забайкальский районный суд. Фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в МосквуКонтрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала
россия
забайкальский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160719464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d6b7d93194540b5e3a0fb5b05ecb880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, забайкальский край, контрабанда, генпрокуратура россии
Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота

Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота стоимостью миллион рублей

21:07 02.11.2026
 
© Генпрокуратура России111 клыков кашалота пытался вывезти за границу житель Забайкалья
111 клыков кашалота пытался вывезти за границу житель Забайкалья
© Генпрокуратура России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в сговор с иностранными гражданами и осуществил вывоз через таможенную границу ЕАЭС (Евразийского экономического союза – ред.) 111 клыков кашалота, являющихся культурными ценностями. Рыночная стоимость дериватов редких животных превысила 1 миллион рублей", – говорится в сообщении.

© Генпрокуратура России111 клыков кашалота пытался вывезти за границу житель Забайкалья
111 клыков кашалота пытался вывезти за границу житель Забайкалья
© Генпрокуратура России
111 клыков кашалота пытался вывезти за границу житель Забайкалья
При прохождении таможенного контроля в Чите мужчину задержали. Суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму 5 миллионов рублей.
Дело рассмотрит Забайкальский районный суд. Фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в Москву
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала
 
НовостиРоссияЗабайкальский крайКонтрабандаГенпрокуратура России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03На украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
21:47Казахстан после атаки БПЛА приостановил прокачку нефти по трубопроводу через Самару
21:37Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
21:22В Севастополе бизнесу 3 ноября ограничат подачу электричества
21:07Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота
20:48Севастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
20:34В Крыму благоустроят 12 общественных территорий в 2027 году
20:23Люди с оружием удерживают десятки мужчин в подвале: что происходит под Киевом
20:08Рубиновые звезды Московского Кремля – главные факты в инфографике
19:55Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк
19:38КФУ принял на обучение более 250 иностранцев
19:22Большой этнографический диктант: как принять участие в Крыму
19:10Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
18:55Тесное сближение: в небе над Крымом сойдутся Луна и Юпитер
18:31Феодосия и девять пригородных населенных пунктов частично обесточены
18:02Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
17:50Пенсионерка из Москвы получила 14 лет за госизмену в пользу Молдавии и Украины
17:38День народного единства в Севастополе: какие мероприятия пройдут
17:27Переселение соотечественников: в РФ за 20 лет переехали около 1,3 млн человек
17:10Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Лента новостейМолния