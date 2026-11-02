https://crimea.ria.ru/20261102/rossiyanin-pytalsya-vyvezti-za-granitsu-111-klykov-kashalota-1160719801.html

Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота

Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота

Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T21:07

2026-11-02T21:07

2026-11-02T21:07

новости

россия

забайкальский край

контрабанда

генпрокуратура россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160719464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9f3eaa5521042e062711feebe79c535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Житель Забайкальского края предстанет перед судом за попытку вывоза 111 клыков кашалота стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.При прохождении таможенного контроля в Чите мужчину задержали. Суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму 5 миллионов рублей.Дело рассмотрит Забайкальский районный суд. Фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в МосквуКонтрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала

россия

забайкальский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, забайкальский край, контрабанда, генпрокуратура россии