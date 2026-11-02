https://crimea.ria.ru/20261102/rossiya-vvela-vremennyy-zapret-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-nefteproduktov-1160700152.html

Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов

Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов

Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T09:51

2026-11-02T09:51

2026-11-02T09:51

правительство россии

нефть

новости

экспорт

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0a/1160113027_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_1beb811bad05e77e19d2176b6da9efe4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.Уточняется, что запрет веден на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола и ортоксилола, а также фенола и параксилола.Вещества используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для автостроения, авиастроения, судостроения и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности, объяснили решение в правительстве, отметив, что оно направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем отечественных промышленных предприятий.Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива.2 ноября сообщалось, что бензин в Крыму моно купить на АЗС трех сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабреСитуация на топливном рынке России стабилизируется – кабминНе рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, нефть, новости, экспорт