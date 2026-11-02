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Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T09:51
2026-11-02T09:51
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.Уточняется, что запрет веден на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола и ортоксилола, а также фенола и параксилола.Вещества используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для автостроения, авиастроения, судостроения и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности, объяснили решение в правительстве, отметив, что оно направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем отечественных промышленных предприятий.Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива.2 ноября сообщалось, что бензин в Крыму моно купить на АЗС трех сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабреСитуация на топливном рынке России стабилизируется – кабминНе рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газа
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РИА Новости Крым
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96
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правительство россии, нефть, новости, экспорт
Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов

Правительство РФ ввело запрет на вывоз нескольких видов нефтехимической продукции

09:51 02.11.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей
В России рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.
"Правительство ввело временный запрет... на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции", – сказано в сообщении правительства в официальном канале в мессенджере "Макс".
Уточняется, что запрет веден на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола и ортоксилола, а также фенола и параксилола.
Вещества используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для автостроения, авиастроения, судостроения и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности, объяснили решение в правительстве, отметив, что оно направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем отечественных промышленных предприятий.
"Ограничение не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген", – уточнили в правительстве РФ.
Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива.
2 ноября сообщалось, что бензин в Крыму моно купить на АЗС трех сетей.
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