https://crimea.ria.ru/20261102/radost-to-kakaya-yakubovich-otsenil-vnimanie-so-storony-gur-ukrainy-1160702386.html
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T11:36
2026-11-02T11:36
2026-11-02T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид Якубович, имя которого внесено в базу, прокомментировал данный факт.О внесении Якубовича в антироссийскую базу ГУР стало известно ранее в понедельник. Основанием для этого называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "записал" Якубовича и Пельша в "агитбригаду" для отправки в СириюАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымПутин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное управление разведки украины (гур), санкции против россии, украина, новости, россия
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
Якубович иронично прокомментировал внесение своего имени в базу украинской разведки