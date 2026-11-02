Рейтинг@Mail.ru
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261102/radost-to-kakaya-yakubovich-otsenil-vnimanie-so-storony-gur-ukrainy-1160702386.html
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T11:36
2026-11-02T11:36
главное управление разведки украины (гур)
санкции против россии
украина
новости
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160702270_0:190:3157:1966_1920x0_80_0_0_bea76c9f2c5cd93cee0d57958a4a1c7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид Якубович, имя которого внесено в базу, прокомментировал данный факт.О внесении Якубовича в антироссийскую базу ГУР стало известно ранее в понедельник. Основанием для этого называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "записал" Якубовича и Пельша в "агитбригаду" для отправки в СириюАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымПутин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160702270_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_27e9540563f8e0ce8df4fdd7045cf9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное управление разведки украины (гур), санкции против россии, украина, новости, россия
Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины

Якубович иронично прокомментировал внесение своего имени в базу украинской разведки

11:36 02.11.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНародный артист Российской Федерации Леонид Якубович
Народный артист Российской Федерации Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид Якубович, имя которого внесено в базу, прокомментировал данный факт.
О внесении Якубовича в антироссийскую базу ГУР стало известно ранее в понедельник. Основанием для этого называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.
"Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю", – цитирует Якубовича РИА Новости.
В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.
* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев "записал" Якубовича и Пельша в "агитбригаду" для отправки в Сирию
Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым
Путин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем
 
Главное управление разведки Украины (ГУР)Санкции против РоссииУкраинаНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
13:03Возобновление поставок российского газа через Украину - что ответили в Кремле
12:50В Крыму обучаются иностранные студенты из 39 стран
12:48ВТБ: понедельник – самый популярный день для открытия вкладов
12:38На улице Демидова в Севастополе досрочно открыли движение
12:26Выступающая за диалог с Россией Йотова стала новым президентом Болгарии
12:15Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
12:05Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление
11:53Компания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде
11:36Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
11:15Крушение самолета с россиянами в Афганистане – пилот пойдет под суд
11:01В Крыму в ДТП погибли 7 человек и пострадали 24
10:49Запад становится все агрессивнее с приближением победы России – Шойгу
10:33Якубовича внесли в базу данных украинской разведки
10:18В Керчи на неделе включат отопление
10:07Киев готовил в зоне СВО серию терактов с очками для управления дронами
10:02На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
09:51Россия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
09:41Авария обесточила сразу три района Крыма
09:15В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступлений
Лента новостейМолния