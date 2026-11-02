https://crimea.ria.ru/20261102/radost-to-kakaya-yakubovich-otsenil-vnimanie-so-storony-gur-ukrainy-1160702386.html

Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины

Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины

Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T11:36

2026-11-02T11:36

2026-11-02T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Внесение в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины не имеет никакого значения. Так телеведущий Леонид Якубович, имя которого внесено в базу, прокомментировал данный факт.О внесении Якубовича в антироссийскую базу ГУР стало известно ранее в понедельник. Основанием для этого называется публичная поддержка российской армии. Также в карточке упоминается, что в выпусках "Поля чудес" принимают участие бойцы спецоперации, жители ДНР и ЛНР.В августе 2017 года Якубович попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец"*. Там было указано, что телеведущего внесли в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "записал" Якубовича и Пельша в "агитбригаду" для отправки в СириюАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымПутин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное управление разведки украины (гур), санкции против россии, украина, новости, россия