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Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров

Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T18:02

2026-11-02T18:02

2026-11-02T18:02

россия

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указ подписан "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств, в целях обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане Российской Федерации и российские юридические лица".Глава государства, в частности, поручил Минцифры провести учет свободных площадей и мощностей негосударственных центров обработки данных (ЦОД), находящихся на территории страны.Согласно указу, в течение следующих 10 дней владельцы таких ЦОДов должны осуществить резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей.Этот резерв может свободно ими использоваться и дальше, но должен быть оперативно предоставлен "для обеспечения поддержки функционирования на территории Российской Федерации информационных ресурсов".Также Минцифры должно утвердить обязательные требования для владельцев информресурсов по обеспечению их надежности и бесперебойности функционирования.Правительству РФ поручено сформировать подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи. Подкомиссия формируется при Правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, информация, минцифры рф