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Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T18:02
2026-11-02T18:02
2026-11-02T18:02
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указ подписан "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств, в целях обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане Российской Федерации и российские юридические лица".Глава государства, в частности, поручил Минцифры провести учет свободных площадей и мощностей негосударственных центров обработки данных (ЦОД), находящихся на территории страны.Согласно указу, в течение следующих 10 дней владельцы таких ЦОДов должны осуществить резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей.Этот резерв может свободно ими использоваться и дальше, но должен быть оперативно предоставлен "для обеспечения поддержки функционирования на территории Российской Федерации информационных ресурсов".Также Минцифры должно утвердить обязательные требования для владельцев информресурсов по обеспечению их надежности и бесперебойности функционирования.Правительству РФ поручено сформировать подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи. Подкомиссия формируется при Правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), новости, информация, минцифры рф
Путин поручил провести учет свободных мощностей частных дата-центров
Путин обязал ЦОДы резервировать 10% мощностей для поддержки информресурсов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ подписан "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств, в целях обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане Российской Федерации и российские юридические лица".
Глава государства, в частности, поручил Минцифры провести учет свободных площадей и мощностей негосударственных центров обработки данных (ЦОД), находящихся на территории страны.
Согласно указу, в течение следующих 10 дней владельцы таких ЦОДов должны осуществить резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей.
Этот резерв может свободно ими использоваться и дальше, но должен быть оперативно предоставлен "для обеспечения поддержки функционирования на территории Российской Федерации информационных ресурсов".
Также Минцифры должно утвердить обязательные требования для владельцев информресурсов по обеспечению их надежности и бесперебойности функционирования.
Правительству РФ поручено сформировать подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи. Подкомиссия формируется при Правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий.
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