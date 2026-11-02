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Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву
Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T19:10
2026-11-02T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Елену Черышеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Также среди сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" почетными грамотами главы государства отмечены:- шеф-редактор редакции управления по работе с англоязычными странами Евгений Белоусов;- шеф-редактор группы управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрейс Стариковс;- начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Мария Лазарева;- шеф-редактор объединенной главной дирекции информации Светлана Сорокина.Кроме того, президент объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня": начальнику отдела дирекции медиаисследований и анализа Екатерине Курепиной, редактору-аналитику Зинаиде Мажаровой, шеф-редактору службы выпуска Михаилу Пригаре, заместителю начальника управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александру Самохвалову, шеф-редактору службы выпуска Ивану Юрченко, начальнику управления по работе со странами Латинской Америки Дарье Юрьевой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву

Путин наградил почетной грамотой главу отделения "Россия сегодня" в Крыму Елену Черышеву

19:10 02.11.2026 (обновлено: 19:32 02.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева
Руководитель регионального подразделения медиагруппы Россия сегодня в Симферополе Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Елену Черышеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"За заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации... Черышеву Елену Евгеньевну, руководителя регионального подразделения федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в городе Симферополе", – говорится в сообщении.
Также среди сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" почетными грамотами главы государства отмечены:
- шеф-редактор редакции управления по работе с англоязычными странами Евгений Белоусов;
- шеф-редактор группы управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрейс Стариковс;
- начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Мария Лазарева;
- шеф-редактор объединенной главной дирекции информации Светлана Сорокина.
Кроме того, президент объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня": начальнику отдела дирекции медиаисследований и анализа Екатерине Курепиной, редактору-аналитику Зинаиде Мажаровой, шеф-редактору службы выпуска Михаилу Пригаре, заместителю начальника управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александру Самохвалову, шеф-редактору службы выпуска Ивану Юрченко, начальнику управления по работе со странами Латинской Америки Дарье Юрьевой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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