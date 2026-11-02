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Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву

Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Путин наградил главу крымского отделения "Россия сегодня" Елену Черышеву

Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T19:10

2026-11-02T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня", в том числе руководителя регионального подразделения медиагруппы в Симферополе Елену Черышеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Также среди сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" почетными грамотами главы государства отмечены:- шеф-редактор редакции управления по работе с англоязычными странами Евгений Белоусов;- шеф-редактор группы управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрейс Стариковс;- начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Мария Лазарева;- шеф-редактор объединенной главной дирекции информации Светлана Сорокина.Кроме того, президент объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня": начальнику отдела дирекции медиаисследований и анализа Екатерине Курепиной, редактору-аналитику Зинаиде Мажаровой, шеф-редактору службы выпуска Михаилу Пригаре, заместителю начальника управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александру Самохвалову, шеф-редактору службы выпуска Ивану Юрченко, начальнику управления по работе со странами Латинской Америки Дарье Юрьевой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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