https://crimea.ria.ru/20261102/pro-estetiku-strannogo-v-krymu-rabotaet-psikhoterapevticheskiy-pleybek-1160716300.html

Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк

Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Про эстетику странного: в Крыму работает психотерапевтический плейбэк

Выходим после спектакля, спрашиваю у коллеги, с которой посетили этот странный перфоманс: "Ну чего, как тебе?.." РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T19:55

2026-11-02T19:55

2026-11-02T19:55

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Выходим после спектакля, спрашиваю у коллеги, с которой посетили этот странный перфоманс: "Ну чего, как тебе?.."Она, чуть помедлив, вздыхает и признается: "Опыт интересный, конечно. Но во второй раз я уже, наверное, не пойду. Мне ближе классический театр, понимаешь? Чтобы готовый сценарий, классическая игра актеров…"Всего этого в плейбэк-театре нет. Зато здесь есть диалог со зрителем. Здесь можно поделиться своими чувствами, переживаниями, рассказать о том, как прошел день и о чем размышляли в той или иной ситуации. И все это для того, чтобы актеры тут же отыграли с помощью мимики, жестов, слов и движений все эти чувства, эмоции и переживания. Поняли их по-своему и показали, как в зеркале. И если позволить себе погрузиться в эту атмосферу и не думать о том, как странно это смотрится со стороны, то знакомые истории обернутся незнакомыми снами. Сны – реальными историями. Слова станут образами, которые начнут жить собственной жизнью. И смысл появится там, где его вовсе не ожидаешь встретить. В общем, это про эстетику странного. Про то, что можно почувствовать и не нужно объяснять. Но мы все же попробуем.Дождливым вечером приходим в один из книжных магазинов в центре Симферополя, который стал площадкой для перфоманса. В небольшой комнатке полукругом расставлены стулья, диванчики. Мест всего десять. Усаживаемся. Те, кто здесь не впервой – берут с собой кофе. Живые звуки гитары помогают отпустить ситуацию, стать легче. К зрителям выходят актеры, они в черном. Выходит и ведущий вечера. Он в яркой красной рубахе.Актеры по очереди вынимают из ковбойской шляпы различные предметы. То фигурку деревянную непонятной формы, напоминающую мезенскую лошадку, то очки, то бусы, то платочек. И каждый из этих предметов что-то да означает."Странно, вот легкая история, говорят, а смотришь глобально, то никакая она не легкая, со смыслом и очень глубокая, философская", – произносит актриса, примеряя очки, извлеченные из шляпы.Та, что вынимает бусы, рассуждает о том, что истории, нанизываются одна за одной на нить жизни и эта жизнь украшает каждого. И задается вопросом, можно ли быть готовым к тому, чтобы рассказать историю,и к тому, чтобы сыграть ее? В конце концов, ковбойская шляпа, как символ свободы и смелости быть собой – достается ведущему вечера – кондактору."Кто готов поделиться своими чувствами и эмоциями?" – обращается он к залу.Поначалу зал немного робеет – не все из присутствующих знакомы с плейбэк-театром, затем, когда одна из зрительниц просит показать дикий восторг и получает желаемое, люди уже смелее просят изобразить то тревожность, то состояние, когда ничего не успеваешь, то стеснение или комфорт.После разминки с эмоциями – переходим к длинным формам. Ведущий приглашает желающих поделиться своей историей, присесть рядом на так называемый "стул рассказчика". Он, стул этот, находится в поле сцены и актеров. Так зритель становится частью перфоманса. Ведущий задает наводящие вопросы и поддерживает разговор, а зритель рассказывает, что с ним произошло или что он испытал при тех или иных обстоятельствах, актеры и музыкант внимательно слушают, а затем отыгрывают эту историю.Так, одна из зрительниц рассказывает о том, как робела играть в теннис, и как преодолела этот страх и добилась успехов. Другая о том, что не понимает и не может читать "Имя Розы" Умберто Эко, хотя все ее знакомые – восторгаются этим произведением. Третья, школьница, признается, что стремилась закончить 9 класс с красным аттестатом, закончила, но радости ей это не принесло. Четвертая делится, что боится почти безграничных возможностей искусственного интеллекта и последствий этого.И каждая из этих историй – очень личная для рассказчика, но только в тот момент, когда он ею делится. Когда же ее отыгрывают артисты театра, то эта история становится будто частью биографии сидящих в зале. Теперь уже каждый находит в этой истории что-то свое. И даже в сорокалетней журналистке откликается история с красным аттестатом, который стал не радостью, а пустотой.Перфоманс продолжается около полутора часов. И вот уже снова в центре сцены ковбойская шляпа, а в ней – все те же фигурки, платочки, очки и бусы. Атрибуты, которые актеры наполнили смыслом.И когда коллега, с которой мы посмотрели этот перфоманс, вдруг признается, что ей ближе традиционный театр, где готовый сценарий и классическая игра актеров, то почему-то кажется, что это все потому, что она не захотела стать частью этой странной постановки и поделиться своей историей. Вот где опыт интересный, пусть и странный. Но такой, который захочется повторить.О театре и методе"Мы играем свои чувства, которые в нас рождает история рассказчика. Артисты никогда не знают, что это будет за история и чем она закончится", – признается РИА Новости Крым основатель плейбэк-объединения "Четыре" Анна Заболотная. – Человек уже приносит историю, с которой он справился. Историю, с которой не справился, он понесет психотерапевту. Задача ведущего — вывести рассказчика на то, что он молодец, что он справляется".Анна знает, о чем говорит. Она не только худрук плейбэк-объединения "Четыре", но и практикующий психолог, психодраматист. Занимается психодрамой, то есть методом психотерапии, основанном на импровизационном разыгрывании проблемных ситуаций из жизни человека, индивидуально и в группе.Более того, Заболотная вспоминает, что когда открывала, а затем закрывала свою школу альтернативного образования для детей, то именно плейбэк поддержал ее в эти трудные периоды. Все ее истории были про то, как они с командой начинают школу, потом как она разваливается, и команда расстается. Плейбэк поддержал ее, когда это было особенно нужно."Вообще, раньше, до плейбэка, я вела себя скромнее и, может быть, не решилась бы на интервью, встречу с корреспондентом. (Улыбается). Для меня плейбэк — это про проявление себя. Чем больше этим занимаюсь, тем больше это приходит в жизнь. Раньше уверенность и устойчивость были только в роли ведущей группы или консультанта. Выходила из группы – и со всем соглашалась, уступала, даже если не хотела. Теперь имею право сказать: "Нет, я не хочу". И никто от этого не разрушается", – рассуждает Заболотная.Путь в плейбэкРодилась Анна в Донецкой области, в городе Дзержинске. Когда ей было 14 лет семья переехала в Санкт-Петербург, где она поступила в частную школу. А там было все необычно: лекционная система, без оценок и дневников, общение с учителями на "ты". Эта школа дала установку: "нет ничего невозможного". Затем она окончила Институт иностранных языков, стала лингвистом-переводчиком. Параллельно работала в школе, делала школьную газету. Затем год работала копирайтером в рекламном агентстве."С юности увлекалась психодрамой, обучалась этому параллельно с инязом. В 2006 году поехала на конференцию по психотерапии в Ялту, где познакомилась с будущим мужем – крымчанином, психотерапевтом, организатором той конференции. Через год переехала в Крым", –– рассказывает Анна.В 2015-м, когда первому ребенку исполнилось два года, она впервые попала на перформанс крымского плейбэк-театра "Озарение". Посмотрела и прониклась. Ей сразу захотела играть плейбэк. Но пришлось ждать. В январе 2019-го, когда младшему ребенку еще не было и года, она начала обучение на плейбэкера. Желание было настолько сильным, что даже маленькие дети не остановили, признается она.Изначально актеров было всего четверо. Но спустя полтора года их стало тринадцать, двое музыкантов. Первый перформанс давали 8 марта 2025 года в плейбэк-центре в Москве. Трижды в месяц актеры собираются на репетиции.– Расскажите, как проходят ваши репетиции?– Все начинается с физической разминки, важно размять тело, чтобы лучше понимать чувства. Потом упражнения на переключение – "снять" взрослые роли – президента компании, мамы пятерых детей и прочее, максимально погрузиться в детское состояние, оставить только человека – голенького, таким, как он есть, только он и его чувства.Затем ведущий, а это каждый раз другой человек, спрашивает: "Какое чувство есть сейчас?" И актеры показывают, постепенно переходя к историям.– То есть, это что-то вроде игры в "Крокодила", только с чувствами и эмоциями?– Ключевое отличие от традиционного театра и игры "Крокодил": в классическом театре актер изображает кого-то или что-то, в "Крокодиле" – изображает слово. В плейбэке задача актера – найти в себе отклик на то, что он услышал. Не изобразить, а честно почувствовать и отразить. Плейбэк-театр – это импровизационный театр, где зрители рассказывают свои истории или делятся чувствами, а актеры сразу же отыгрывают их на сцене. Это американский метод, все плейбэкеры обучаются в Центральной Московской школе плейбэк-театров и получают международные номерные сертификаты. Сейчас у нас такая база у всех, что мы можем очень быстро взаимодействовать, даже если раньше вместе не работали. Любой обученный плейбэкер может прийти на репетицию и выступить с командой "Четыре".– А переиграть можно?– Такого понятия как "переигрывание" у нас нет. Все измеряется уровнем честности и отдачи – насколько человек был в ресурсе, чтобы выложиться на все сто процентов. Мы развиваем эмпатию. Если ты не чувствуешь и не понимаешь, что происходит с тобой, ты не можешь понять другого. Ты фантазируешь, но не чувствуешь. Задача – не точность, а честность отклика. Большой подарок, когда тебе отыгрывают историю, и ты понимаешь, что тебя поняли.– Как правило, эмоции и чувства у людей типичные. Где находите ресурс и как боретесь с выгоранием?– Мы ищем ресурс в том, что ничего в себе не подавляем, не отвергаем. Приходишь на репетицию усталый – хорошо, сыграем твою усталость. Злой – сыграем злость. Грустишь – хорошо. Ведь очень много ресурсов уходит на то, чтобы делать вид, что мы другие. А тут, в плейбэке, все по правде. И наша задача – показать, что с обеих сторон, и на сцене, и в зале, люди одинаковые: думают о том, как накормить детей, во что одеть. Мы все одинаковые. Плейбэк изначально придуман как социальный театр. И наша команда готова играть бесплатно для врачей, учителей, лишь бы был зал и зрители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноябряЗакулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистамПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

театр, искусство , психология, общество, крым, симферополь