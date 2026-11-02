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Польша проводит спецоперацию на границе с Россией - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
Польша проводит спецоперацию на границе с Россией - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Польша проводит спецоперацию на границе с Россией
Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T21:37
2026-11-02T21:37
новости
польша
россия
калининградская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного комендант полиции республики Мареке Бороня.Боронь утверждает, что меры носят "превентивный характер на фоне рисков в приграничной зоне". В качестве предлога для наращивания присутствия силовиков комендант упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях, а также возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких конкретных доказательств существования подобных угроз он не привел.Ранее по итогам саммита Россия – Африка российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.Путин также отмечал, что Россия не готовится ни к какой войне с Европой. Заявления западных политиков о подготовке такого конфликта российский лидер назвал политической шизофренией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, польша, россия, калининградская область
Польша проводит спецоперацию на границе с Россией

Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью

21:37 02.11.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГраница с Польшей
Граница с Польшей - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного комендант полиции республики Мареке Бороня.
"В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводстве силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами", – сказал Боронь.
Боронь утверждает, что меры носят "превентивный характер на фоне рисков в приграничной зоне". В качестве предлога для наращивания присутствия силовиков комендант упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях, а также возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких конкретных доказательств существования подобных угроз он не привел.
Ранее по итогам саммита Россия – Африка российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.
Путин также отмечал, что Россия не готовится ни к какой войне с Европой. Заявления западных политиков о подготовке такого конфликта российский лидер назвал политической шизофренией.
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