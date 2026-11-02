https://crimea.ria.ru/20261102/polomannye-ograzhdeniya-na-naberezhnoy-v-simferopole-kogda-vosstanovyat-1160710710.html
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T17:10
2026-11-02T17:10
2026-11-02T17:10
эксклюзивы риа новости крым
симферополь
городская среда
набережная
салгир
вандалы
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160707932_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3153a048420cf093c09c0155da232b26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.Поломанные секции ограждения замечены на нескольких участках набережной. Вандалов уже установили.Там заявили, что элементы ограды восстановят в ноябре при наступлении благоприятных погодных условий."Уборка вдоль набережной реки Салгир проводится ежедневно, как и содержание элементов благоустройства – уличной мебели, урн, ограждения", – добавили в администрации.Власти Симферополя призывают жителей и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и городскому имуществу. Если вы стали свидетелем акта вандализма, нужно сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102.Ранее сообщалось, что в 2026 году будет проведен ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Отмечалось, что мост подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейЕдиную систему видеонаблюдения создадут в ЕвпаторииБезопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения
симферополь
салгир
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/02/1160707932_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_7e20633b9d7c35f80d4d04383de27806.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, городская среда, набережная, салгир, вандалы, новости крыма
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
В Симферополе разбитые вандалами ограждения на набережной Салгира отремонтируют в ноябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым.
Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в администрации крымской столицы.
Поломанные секции ограждения замечены на нескольких участках набережной. Вандалов уже установили.
"Вандалы найдены, привлечены к ответственности… На общественных территориях Симферополя установлены камеры наружного наблюдения, которые помогают сотрудникам полиции установить лиц, причастных к порче городского имущества", – отметили в администрации.
Там заявили, что элементы ограды восстановят в ноябре при наступлении благоприятных погодных условий.
"Уборка вдоль набережной реки Салгир проводится ежедневно, как и содержание элементов благоустройства – уличной мебели, урн, ограждения", – добавили в администрации.
Власти Симферополя призывают жителей и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и городскому имуществу. Если вы стали свидетелем акта вандализма, нужно сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102.
Ранее сообщалось, что в 2026 году будет проведен ремонт
моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Отмечалось, что мост подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: