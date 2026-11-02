https://crimea.ria.ru/20261102/polomannye-ograzhdeniya-na-naberezhnoy-v-simferopole-kogda-vosstanovyat-1160710710.html

Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят

Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят

Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T17:10

2026-11-02T17:10

2026-11-02T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.Поломанные секции ограждения замечены на нескольких участках набережной. Вандалов уже установили.Там заявили, что элементы ограды восстановят в ноябре при наступлении благоприятных погодных условий."Уборка вдоль набережной реки Салгир проводится ежедневно, как и содержание элементов благоустройства – уличной мебели, урн, ограждения", – добавили в администрации.Власти Симферополя призывают жителей и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и городскому имуществу. Если вы стали свидетелем акта вандализма, нужно сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102.Ранее сообщалось, что в 2026 году будет проведен ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Отмечалось, что мост подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейЕдиную систему видеонаблюдения создадут в ЕвпаторииБезопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, набережная, салгир, вандалы, новости крыма