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Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят
Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T17:10
2026-11-02T17:10
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городская среда
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салгир
вандалы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.Поломанные секции ограждения замечены на нескольких участках набережной. Вандалов уже установили.Там заявили, что элементы ограды восстановят в ноябре при наступлении благоприятных погодных условий."Уборка вдоль набережной реки Салгир проводится ежедневно, как и содержание элементов благоустройства – уличной мебели, урн, ограждения", – добавили в администрации.Власти Симферополя призывают жителей и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и городскому имуществу. Если вы стали свидетелем акта вандализма, нужно сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102.Ранее сообщалось, что в 2026 году будет проведен ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Отмечалось, что мост подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублейЕдиную систему видеонаблюдения создадут в ЕвпаторииБезопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения
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симферополь, городская среда, набережная, салгир, вандалы, новости крыма
Поломанные ограждения на набережной в Симферополе: когда восстановят

В Симферополе разбитые вандалами ограждения на набережной Салгира отремонтируют в ноябре

17:10 02.11.2026
 
© РИА Новости КрымВандалы сломали элементы ограждения на набережной в Симферополе
Вандалы сломали элементы ограждения на набережной в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Поломанное вандалами ограждение на набережной реки Салгир в Симферополе планируют восстановить в ближайшее время – как позволят погодные условия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации крымской столицы.
Поломанные секции ограждения замечены на нескольких участках набережной. Вандалов уже установили.

"Вандалы найдены, привлечены к ответственности… На общественных территориях Симферополя установлены камеры наружного наблюдения, которые помогают сотрудникам полиции установить лиц, причастных к порче городского имущества", – отметили в администрации.

Там заявили, что элементы ограды восстановят в ноябре при наступлении благоприятных погодных условий.
© РИА Новости КрымВандалы сломали элементы ограждения на набережной в Симферополе
Вандалы сломали элементы ограждения на набережной в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости Крым
Вандалы сломали элементы ограждения на набережной в Симферополе
"Уборка вдоль набережной реки Салгир проводится ежедневно, как и содержание элементов благоустройства – уличной мебели, урн, ограждения", – добавили в администрации.
Власти Симферополя призывают жителей и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и городскому имуществу. Если вы стали свидетелем акта вандализма, нужно сразу сообщить об этом в полицию по телефону 102.
Ранее сообщалось, что в 2026 году будет проведен ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Отмечалось, что мост подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСимферопольГородская средаНабережнаяСалгирВандалыНовости Крыма
 
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