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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2026
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T00:01
2026-11-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +9 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261101/vstrecha-s-predzimem-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschuyu-nedelyu-1160652956.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 02.11.2026
 
© Национальный парк "Крымский" в ВКНациональный парк "Крымский"
Национальный парк Крымский
© Национальный парк "Крымский" в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +14..19, в горах +11…13 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +9 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
Вчера, 18:06
Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:35Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде
23:23Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
23:09Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
21:33Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное
21:13Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
21:05Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе
20:56Как не заболеть гриппом всей семьей
20:43Достучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение
20:35В небе над Россией сбили 47 украинских дронов
20:02Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта
19:46В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым
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18:06Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю
17:42Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году
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