https://crimea.ria.ru/20261102/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik--1160658829.html
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026
2026-11-02T00:01
2026-11-02T00:01
2026-11-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +9 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +14..19, в горах +11…13 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +9 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.
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