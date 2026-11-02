https://crimea.ria.ru/20261102/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik--1160658829.html

Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2026

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2026

2026-11-02T00:01

2026-11-02T00:01

2026-11-02T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +9 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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